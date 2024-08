El Consell Comarcal del Pla de l’Estany aprova la contractació pel manteniment de les depuradores

El ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha aprovat la incoació d’expedient per a la contractació dels serveis d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament que gestiona l’ens: el de Terri i Serinyà, així com el sanejament d’aigües en alta de Vilademuls. L’ens supramunicipal explica que el pressupost base de la licitació és de 9.600.349,11 euros, a repartir del 2024 al 2029.

Per aquest motiu, a partir de la tardor d’aquest any està prevista la contractació externa per a portar a terme l’explotació, conservació i manteniment de les depuradores comarcals que gestiona el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Així, els sistemes de sanejament de l’Estació Depuradora d’Aïgues Residuals (EDAR) del Terri i l’EDAR de Serinyà, es posaran a licitació en les properes setmanes.

Aquest concurs també inclou el sanejament d’aigües en alta del municipi de Vilademuls, que des del 2020 gestiona el Consell Comarcal.

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, destaca que «amb el nou contracte es dona continuïtat a aquest servei, sobretot en previsió a la incorporació de la depuradora d’Esponellà i l’ampliació de Serinyà». A més, Castañer afegeix que «el contracte separa el consum elèctric per dos motius: d’una banda per preveure les conseqüències de les pujades i baixades del preu de l’electricitat i perquè contemplem que, a través del Parc Solar Fotovoltaic, en un futur, es pugui fer el subministrament a aquests espais».

Dins d’aquest contracte s’hi inclouen diverses instal·lacions, separades geogràficament i que tenen molt diversa entitat i complexitat d’explotació, asseguren des de l’ens. Els sistemes de sanejament comarcals configuren una unitat funcional que comparteix recursos materials i humans per disposar d’una gestió conjunta i coordinada. Aquests recursos es concentren principalment a l’EDAR del Terri, on es disposa de la majoria de l’espai i mitjans i es descentralitzen segons les necessitats de la resta d’EDARs i sistemes de sanejament.