Noima, l’escola de noves oportunitats de la Garrotxa, estrenarà seu a Olot

L’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Noima, estrenarà seu pròpia el curs vinent a l’edifici de l’antic convent de la Providència d’Olot. Durant dos anys havien de dur a terme la formació en diversos espais cedits per l’Ajuntament, però disposar d’aquestes noves instal·lacions suposarà un «salt qualitatiu».

Àngel Serrat, director tècnic, subratlla que la nova seu esdevé un espai amb un gran potencial perquè «ja no estarem dispersos en diversos espais, sinó agrupats, i això és molt important. Podrem també acreditar formacions oficials del SOC, per exemple d’hostaleria, electricitat o informàtica, gràcies a les condicions físiques de l’espai que ara tenim, i moltes possibilitats de teixir una xarxa relacional en compartir l’ús amb altres entitats. Això és importantíssim per als joves».

Tal com indiquen des de l’escola, aquesta seu disposa de 1.669 metres quadrats distribuïts en tres plantes, amb espais dissenyats per a l’aprenentatge i el desenvolupament personal dels joves. A més de les aules, l’edifici compta amb una cantina, una cuina, diversos tallers, sales polivalents, un laboratori digital, un pati i un jardí, «tots ells pensats per fomentar un entorn formatiu integral i acollidor». El dijous 12 de setembre l’escola iniciarà el curs 2024-2025 amb una previsió de 150 alumnes i pel dissabte dia 14 està prevista la inauguració oficial. Per tal que la població de la Garrotxa pugui visitar l’escola s’han previst jornades de portes obertes els dissabtes 14 i 21 de setembre i el divendres 20.

Més enllà del seu ús com a escola de noves oportunitats, la intenció és que la seu de Noima pugui esdevenir un servei per a la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa. Per això asseguren que l’aulari, els tallers, i el laboratori digital estaran a disposició d’altres entitats del territori.

Noima és un projecte que La Fageda, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot, va impulsar l’any 2022 i que ofereix formació i acompanyament a joves d’entre 16 i 24 anys que han quedat fora del sistema educatiu i laboral, amb l’objectiu de proporcionar-los noves oportunitats. Segons assenyala Noima, durant els seus dos anys i mig de funcionament han passat 243 alumnes, 146 dels quals corresponen al curs 2023-2024. D’aquests 146, 33 s’han inserit laboralment, 30 realitzaran un retorn al sistema educatiu i 45 continuaran itineraris formatius a l’escola. El 95% dels joves arriben a l’escola derivats pels agents del territori amb els quals es treballa en xarxa: Ajuntament d’Olot, el Consorci d’acció Social de la Garrotxa, Centres de joves i entitats del tercer sector i Oficina de Treball de la Generalitat.