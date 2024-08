L'augment de temperatures, a conseqüència del canvi climàtic, està provocant que les tortugues babaues estiguin ampliant les seves zones de nidificació i busquin platges més fresques. Aquest fenomen ha ocasionat que apareguin cada cop més nius a la costa occidental de la Mediterrània, lluny de l'oriental on és habitual que vagin. "Les platges catalanes han passat a ser bones per la incubació dels ous de les tortugues marines", explica la investigadora postdoctoral del centre tecnològic Beta de la Universitat de Vic i membre de l'Associació Som Mar de Llançà, Irene Álvarez de Quevedo, que afegeix que, en conseqüència, "cal aprendre a identificar els rastres per detectar ous i protegir-los".