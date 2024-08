Els ajuntaments gironins rebran 3,5 milions per a la recuperació de pous

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà més de 3,55 milions d’euros en subvencions a 36 ajuntaments gironins per tal de recuperar pous i captacions subterrànies, amb l’objectiu que puguin tenir una major quantitat de recursos hídrics disponibles de cara a futures sequeres. Aquestes ajudes poden arribar fins al 95% del cost total d’actuació, dotant un màxim de fins a un milió d’euros per sol·licitud. A tot Catalunya, seran 155 municipis els que es veuran beneficiats d’un total de 19 milions d’euros.

Els municipis gironins beneficiats són Alp, Arbúcies, Besalú, Camprodon, Cassà de la Selva, Castell-Platja d’Aro, la Cellera de Ter, Cistella, Figures, Fontcoberta, Guils de Cerdanya, Llanars, Llívia, Maçanet de Cabrenys, Maçanet de la Selva, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Peralada, Les Preses, Quart, Riudaura, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Ramis, Sant Llorenç de la Muga, Sant Martí Vell, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Susqueda, Tossa, Vall-llobrega, Vidreres, Vilablareix, Vilademuls, Viladrau i Vilaür.

Aquests diners serviran per recuperar captacions d’aigües subterrànies que formin part del servei municipal d’abastament però que es trobin fora de servei en el moment de la sol·licitud, així com per incrementar el rendiment de pous a través de la seva rehabilitació. A més, serviran també per executar noves captacions d’aigües subterrànies, així com per a l’adequació de captacions d’aigües subterrànies que ja existeixen per a la seva incorporació a la xarxa d’abastament local.

Entre les subvencions atorgades hi ha, per exemple, tres capitals de comarca. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Figueres rebrà més de 190.000 euros per a la recuperació de dos pous, mentre que Olot en rebrà més de 76.000 també per a la rehabilitació d’un altre pou. A Santa Coloma de Farners, s’han aprovat més de 87.000 euros per a un projecte per augmentar l’aportació de cabals.

També destaquen, entre altres, els més de 105.000 euros que aniran a parar a l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro per a la rehabilitació d’un pou del servei d’abastament d’aigua; els gairebé 223.000 que tindrà Cassà de la Selva per a un projecte d’obra per millorar la captació d’aigua potable al carrer Manel Tolosa, els gairebé 123. 000 que es destinaran a un projecte d’augment de l’aportació de cabals a Maçanet de la Selva o els pràcticament 146.000 que tindrà l’Ajuntament de Quart per poder recuperar unes aigües subterrànies del Puig de les Bruixes.

Nova captació a Medinyà

A Sant Julià de Ramis, mentrestant, es rebran gairebé 103.000 euros per a una nova captació d’aigües subterrànies a Medinyà, així com 90.000 més per a la captació al nucli principal. A Vilablareix, l’ampliació de les instal·lacions d’abastament rebrà més de 202.000 euros.

Malgrat els 19 milions d’euros atorgats arreu de Catalunya, hi ha hagut peticions no ateses: en total, s’han desestimat 118 demandes per diferents motius, com haver presentat per duplicat la informació o per no ajustar-se al contingut de les bases.