L’estudi del tren-tram de la Costa Brava acumula deu mesos de retard

L’estudi informatiu del tren-tram de la Costa Brava acumula ja deu mesos de retard. Malgrat que fa uns mesos va trascendir que es trobava ja en una fase avançada -i la plataforma que el promou no estava gens convençuda de les primeres dades rebudes-, a hores d’ara encara no s’ha fet públic. La Generalitat va adjudicar la redacció de l’estudi el novembre de 2022 -en el mateix moment que altres tren-tram del territori català-, i estava previst que el termini de redacció fossin onze mesos. Per tant, el termini oficial va acabar el passat mes d’octubre.

El novembre de 2022, el Govern català, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, va adjudicar la redacció dels estudis per analitzar quatre noves línies de tren-tram a diversos punts del país: les Terres de l’Ebre, el Bages, el Pirineu i la Costa Brava (amb un possible ramal també cap a Banyoles i Olot), aquest últim àmpliament reivindicat per ciutadania i diversos ajuntaments. L’estudi del tram-tren de la Costa Brava era el més costós (289.900 euros sense IVA) i el que tenia un període de redacció més llarg: onze mesos, mentre que els altres havien d’estar llestos en vuit.

A hores d’ara, però, l’informe encara no ha sortit a la llum pública. Això sí, el passat mes de març, les comissions promotores dels nous ferrocarrils arreu de Catalunya van fer un comunicat conjunt on afirmaven estar «molt decebudes» amb els resultats que el Govern els havia presentat fins al moment. Segons van denunciar, es tractava d’estudis plens «d’incerteses», «navegant» entre moltes alternatives però sense proposar un itinerari recomanat en concret. A més, lamentaven que, en aquests documents preliminars, els estudis feien estimacions de demanda a la baixa i estaven plens d’«inconcrecions i vagetats». Segons criticaven, tenien la impressió que la Generalitat no té «cap interès» en què cap d’aquestes línies s’acabi construïnt.

Un projecte poc detallat

En el cas del tren-tram de la Costa Brava, les primeres impressions eren especialment negatives. Abans que res, indicaven que calia aclarir encara «moltíssims detalls» de la proposta no estaven clars. «No és gens detallada i s’ha fet sobre la base d’un mapa genèric de tota la província, sense detallar-ne els diferents punts geogràfics crítics i com resoldre’ls», lamentaven. També criticaven l’actitud de la Generalitat: «A la darrera reunió vam sentir l’expressió que segurament seria un projecte car i amb velocitats comercials lentes. Aquest argument, juntament amb un estudi pensat perquè el tren passi pel centre de tots els pobles, alenteix la velocitat comercial i transmet la sensació que potser existeixen possibles prejudicis sobre el projecte». Per tot plegat, mostraven seriosos dubtes que l’estudi s’estigués dissenyant d’una forma objectiva «positiva». Des del seu punt de vista, és prioritari un traçat que eviti sobrecostos (per fer-lo més rendible) i calculen que el tram més utilitzat seria Palamós-Sant Feliu-àrea de Girona.

