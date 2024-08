L'aeroport de Girona utilitzarà vehicles sense emissions en el seu servei de pista i plataforma

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha incorporat dos vehicles elèctrics a la seva flota pròpia amb l'objectiu de “reduir les emissions i continuar avançant cap a la descarbonització de l'activitat aeroportuària en el seu compromís amb el medi ambient i la societat”, expliquen des d’Aena.

En concret, l'aeroport ha rebut dues furgonetes 100% elèctriques, que ha destinat al seu servei de pista i plataforma com a vehicles “Follow Me”. Aquest servei s'ocupa, entre altres funcions, del guiat de les aeronaus entre els carrers de rodatge i els llocs d'estacionament, dels acompanyaments de vehicles que hagin de circular per la plataforma o de la revisió de la pista per garantir la seguretat de les operacions, pel que es troben en constant funcionament dins de la zona restringida de seguretat.

Aquesta renovació de vehicles s'emmarca entre les actuacions que Aena desenvolupa en la seva lluita contra el canvi climàtic, per la que la companyia té l'objectiu d'aconseguir l'electrificació del 26% dels seus vehicles. El 74% dels vehicles restants, aquells que no disposen d'una versió electrificada, funcionaran mitjançant combustible sostenible, amb la finalitat d'aconseguir que el 100% de vehicles propis siguin sostenibles l'any 2026.

La consolidació de la transició de la flota pròpia a vehicles sostenibles és una de les accions que formen part del Pla d'Acció Climàtica d'Aena i s'integra en l'Estratègia de Sostenibilitat de la companyia, encaminada a reduir progressivament les emissions de CO₂ per aconseguir la neutralitat en carboni el 2026 i les zero emissions netes en tota la xarxa d'aeroports el 2030.