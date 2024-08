Una vaca envesteix i fereix una dona a Molló

Una vaca ha envestit i ha deixat ferida una dona aquest dilluns al matí a Molló.

La víctima ha resultat afectada, sortosament de caràcter lleu, i el SEM l'ha evacuat a l'hospital comarcal d'Olot.

L'incident ha tingut lloc pels volts de dos quarts de dotze a la zona del Coll d'Ares a Molló. La dona es trobava caminant amb més persones i per causes que es desconeixen, una vaca que hi havia a la zona l'ha envestida.

El 112 ha rebut l'avís dels fets i fins a la zona s'han activat els Bombers i el SEM. Els Bombers han anat a la zona amb tres dotacions i l'helicòpter amb els especialistes en rescats (GRAE). Inicialment, preveien rescatar la víctima per terra, però, a causa del seu estat de nerviosisme finalment, l'han evacuat amb el mitjà aeri fent gruatge, indiquen des del cos d'emergències.

L'helicòpter l'ha portada fins a l'ambulància on l'esperaven els efectius del SEM, que l'han atesa i l'han evacuada a l'hospital d'Olot.