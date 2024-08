Es disparen els casos de maltractadors que se salten les mesures de protecció a Girona

Part dels maltractadors condemnats a les comarques gironines se salten la pena o bé les mesures cautelars que els imposen contra la víctima. Durant el primer semestre, s’han disparat els trencaments de condemna en un 29% i se n’han detectat 129 per part de la policia. Cal dir que no sempre les víctimes denuncien que una persona ha trencat una mesura. Les de tipus penal més habituals que imposen els jutges són la de prohibició de comunicació o la d’allunyament.

Les detencions de maltractadors en l’àmbit de la parella també segueixen pujant a les comarques gironines. Els primers sis mesos han finalitzat un 5,29% més d’arrestos entre els mesos de gener i juny respecte al mateix semestre de l’any passat. Els cossos policials han detingut 359 homes, un menor d’edat i la resta són majors d’edat a la Regió Policial de Girona en aquest període. Això significa gairebé dos arrestos diaris.

Aquesta xacra que és la violència masclista no s’atura i aquest primer semestre han caigut de forma testimonial el nombre de denúncies si es compara amb l’any passat. Han baixat un 0,69% i se n’han presentat fins a 866. També hi ha hagut una davallada de les víctimes ateses, concretament del 5,41% i s’han enfilat fins a 892. Amb tot però cal dir que l’any passat va ser un any de rècord de denúncies i víctimes d’aquesta xacra per segon any consecutiu. També van a la baixa (2,99%) els fets principals relacionats amb aquest tipus de violència, amb 745.

Tres dones mortes

La violència en l’àmbit de la parella ha tingut també una crònica negra en aquests sis primers mesos: tres dones han mort a mans de la seva parella. El primer feminicidi va ser notícia el dia 28 de gener quan uns familiars van trobar una dona de 44 anys desapareguda assassinada a ganivetades en un vehicle a Torroella de Montgrí. Els Mossos van detenir la seva parella quan intentava fugir a Flaçà.

El 22 de febrer una altra dona, en aquest cas de 37 anys, va morir a ganivetades a casa seva a Olot. Aquest segon crim masclista a més va acabar amb l’home mort ja que es va intentar suïcidar després dels fets i va morir arran de les ferides poc després a l’hospital.

El tercer crim és el resultat d’una dona de 62 anys que va resultar malferida en rebre una pallissa el dia 3 d’abril a Cistella presumptament a mans de la seva parella. Aquesta però va estar ingressada molt greu a l’hospital Josep Trueta i va morir el 10 de juny. Els fets van passar aquell mateix al vespre en un mas aïllat on vivien ambdós i la policia ja va detenir el presumpte autor per la greu pallissa que va acabar essent mortal.

Més violència familiar

La violència masclista en l’àmbit familiar també és una xacra que malauradament es manté i aquest semestre va clarament a l’alça i ha suposat 138 de casos en sis mesos. Aquí no es comptabilitzen els trencaments de condemna que han anat clarament a l’alça (92,86%) i han suposat 27 intervencions policials.

Per aquest tipus de violència hi ha hagut fins a 77 detinguts. Les detencions de majors d’edat han viscut un creixement del 59,57% i se n’han realitzat 75 en tres mesos. També hi ha dos menors arrestats, els mateixos que el mateix període de l’any passat.

També hi ha hagut un increment de les denúncies amb un 15,38% i se n’han cursat 165. En canvi, el nombre de víctimes ha patit una petita davallada (6,7 %) i se n’han atès 181 entre gener i juny.

Per aquest tipus de violència masclista no s’ha hagut de lamentar cap víctima mortal.

La tendència a Catalunya és similar a la de la Regió Policial de Girona. Que ha tancat el primer semestre amb 1.241 trencaments de condemna; 8.315 denúncies i 3.984 detencions i 8.480 víctimes ateses en el ca s de violència masclista en l’àmbit de la parella. La familiar en canvi, ha tancat amb 1.986 denúncies en sis mesos, 2.296 víctimes i 960 arrestats, 37 d’ells menors. n