Santa Pau aprofundeix un dels pous fins a 220 metres per aconseguir aigua

Santa Pau ha hagut d’aprofundir un dels seus dos pous per aconseguir aigua i, així, pal·liar la situació crítica de sequera que estan vivint. Les obres van començar fa uns dies i el tinent d’alcalde, Jaume Berga, esperava arribar, ahir, als 220 metres, que era el seu objectiu.

El passat 22 de juliol l’Ajuntament de Santa Pau va compartir per xarxes socials un vídeo de l’alcaldessa, Cristina Capó, comunicant aquesta circumstància. Capó advertia que s’està gastant més aigua de la que s’extreu i el dipòsit de Falguera,«que és de 500.000 litres, ara mateix, només n’hi tenim 9.000». També demanava l’«ajuda i col·laboració» de tots els veïns.

Aquesta situació és més greu que la de l’any passat perquè, segons explica el tinent d’alcalde, Jaume Berga, «tot i les pluges que han caigut, el nivell dels aqüífers, que és d’on traiem l’aigua, no s’ha recuperat». A més, el municipi compta amb dos pous a la zona esportiva. L’any passat un d’ells extreia més aigua que enguany i «ja en fèiem prou», però aquest any n’està extreien menys, i per això, l’ajuntament ha iniciat les obres per aprofundir l’altre pou, que no funcionava. La intenció era arribar, ahir, als 220 metres de profunditat; llavors, només quedarà «muntar una bomba perquè extregui aigua i posar-lo en funcionament». Des del 24 de juliol que havien de demanar camions cisterna per abastir d’aigua el municipi, però Berga creu que, amb l’aprofundiment del pou, a partir d’avui ja no en necessitaran més.

Un altre municipi de la Garrotxa que també es troba en una situació de crisi a causa de la sequera és Mieres. En aquest cas porten més d’un any en una situació crítica i demanant camions cisterna. Segons Nació Garrotxa, l’ajuntament ha de pagar 330 euros per cada camió, que a la setmana significa pagar més de 3.000 euros. Aquesta crisi ha afectat altres necessitats del poble com el manteniment i la neteja a causa dels recursos, tant econòmics com humans, que han hagut de destinar a solucionar els problemes de la falta d’aigua.

Plans futurs

Malgrat tot, els dos municipis es mostren optimistes de cara al futur. Berga explica que, per un moment, estava sobre la taula el fet de poder fer talls d’aigua, però creuen que amb l’aprofundiment del pou «ja no els haurem de fer». La idea ara mateix és garantir el bastiment d’aigua del nucli del poble i «solucionar aquest problema a curt termini», però també assegura que ja han començat a demanar permisos, la memòria i estudis per poder fer un tercer pou a llarg termini i poder «tenir el tema més controlat». Tanmateix, indica que això serà «anant molt bé a finals d’aquest any, però jo diria més a principis del que ve».

Per un altre costat, a Mieres també tenen pendent un nou pou. Des del consistori expliquen que ja està en fase de construcció i que això és una «bona notícia», a més, també asseguren que té «un bon cabal i amb una molta bona qualitat d’aigua», però també afirmen que encara s’han de fer alguns treballs i que estarà disponible en un «futur pròxim».