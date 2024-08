Banyoles enllesteix un seguit de millores per 150.000 euros

L'Ajuntament de Banyoles ha invertit prop de 150.000 euros en diferents actuacions que s'han dut a terme en els darrers mesos a la ciutat. Aquestes millores i adequacions són l'arranjament del carril bici al carrer dels Agraris, l'adequació de l'aparcament de l'Institut Josep Brugulat i la reposició del paviment de la plaça Miquel Boix.

A principis d'aquest any es va iniciar l'arranjament del segon tram del carril bici del carrer dels Agraris, entre la Font d'en Sala i la rotonda del carrer Boi Juscafresa, al barri de Can Puig. El projecte ha comptat amb un pressupost de 83.000 euros, destinats a la renovació del ferm d'aquest carril que dona continuïtat a les obres del tram entre el camí Fondo i la font d'en Sala. "S'ha aprofitat l'actuació per consolidar i reforçar el tram de la passera que transcorre per sobre la font d'en Sala que, a conseqüència de la proximitat de la riera de Canaleta, havia assentat", expliquen des de l'Ajuntament.

De la mateixa manera, la setmana passada es van enllestir dues actuacions més. La primera va ser la reposició del paviment de la plaça Miquel Boix i Vilardell, a l'accés sud de l'escola Baldiri Reixac, ja que l'anterior no complia amb les característiques tècniques de seguretat per a vianants i vehicles. L'actuació ha consistit en l'enderrocament del paviment que hi havia fins al moment, en un tram de 220 m2, i s'ha asfaltat amb un paviment de formigó adequat tant per cotxes com per camí d'accés pels nens de l'escola.