El colomenc Àlex Serrahima és el nou president de País Rural

L’advocat colomenc Àlex Serrahima, especialitzat en temes rurals, i Sandra Torras, enginyera forestal de la Bisbal d’Empordà, han estat escollits per unanimitat de l’assemblea de País Rural com a nou president i vicepresidenta respectivament de l’entitat País Rural.

La nova junta directiva que presidia fins al moment Josep Maria Vila d’Abadal, agrupa més d’un centenar d’associacions, ajuntaments i entitats diverses de Catalunya vinculades al món rural.

Àlex Serrahima, el nou president i un dels fundadors destaca la importància de l’entitat en el sentit "que durant aquests 4 anys s’ha prioritzat la consolidació del projecte agrupant els principals representants dels sectors, primaris, secundaris i terciaris del món rural així com una important representació de les administracions públiques locals que la conformen".

Serrahima, també explica que en els darrers quatre anys s’han impulsat més de quinze accions davant l’administració per defensar els interessos del món rural. Així, destaca les modificacions aconseguides de la llei d’urbanisme en els anys 2021 i 2023 referent als usos en sòl no urbanitzable. També recorda la presentació de diversos recursos contenciosos administratius tant davant de la Generalitat de Catalunya com davant de l'Estat Espanyol, entre ells el presentat a la secció tercera del Tribunal Suprem pel qual es modifiquin diversos annexos vinculats a la Llei d'avaluació ambiental.

Una altra de les fites queressalta el president va ser la interposició davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya d'un recurs contenciós contra el "Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa". Aquest contenciós presentat juntament les organitzacions agràries ja ha donat un resultat anul·lant aquest pla per incompliment de tràmits administratius.

D'altra banda i donada la dimensió de tot el territori de País Rural, Àlex Serrahima destaca les al·legacions presentades a l'Avantprojecte de llei de l'Estatut de municipis rurals, en què els ajuntaments de la Vall de Boi i d'Arbúcies van signar també i que promou el Secretari de Governs Locals i relacions amb l'Aran de la Generalitat. En aquestes al·legacions es posa en evidència que entre altres no s'han atès gran part de les propostes específiques efectuades per Eines de Repoblament Rural, i no es diferencien aquells municipis que tenen nuclis disseminats en el seu terme municipal. I, a més a més, destaca que no s'estableixen aportacions de finançament concretes en el Fons de Cooperació Local per cobrir les necessitats més bàsiques dels municipis Rurals posant en evidència que avui en dia existeix "pobresa municipal".

Oberts a tot el món rural

Per la seva banda la vicepresidenta Sandra Torras destaca la voluntat de creixement de l'entitat arreu de Catalunya. En aquest aspecte ha afegit que "després d'uns anys de consolidació de projecte i de feina ben feta i amb bons resultats, ara el que convé és obrir-nos i donar-nos més a conèixer a tots els sectors del món rural". Amb aquesta finalitat Torras anuncia una presentació de l'entitat a diferents parts de Catalunya "per consolidar del tot el projecte i augmentar la presència de País Rural a tot el territori".