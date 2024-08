Sant Feliu de Guíxols nomena Fill Predilecte a Josep López de Lerma

L’advocat, polític i professor, Josep López de Lerma, serà nomenat fill predilecte de Sant Feliu de Guíxols. Així es va aprovar en el ple del 25 de juliol que, segons el tinent d’alcalde, Josep M. Muñoz, va comptar amb els vots favorables dels grups de l’equip de govern: Tots per Sant Feliu i el PSC. Malgrat que ja s’ha acceptat, encara s’ha de fixar la data de l’acte, que està previst que es faci a finals de setembre.

Muñoz és un dels impulsors d’aquesta proposta. «Fill predilecte és un dels reglaments d’honor de la ciutat, la teva vida professional ha de ser significativa i has hagut de portar el nom de la ciutat allà on hagis anat», explica el regidor. Per aquesta raó, «valorant la situació de Josep López de Lerma, que va estar en el Congrés dels Diputats, ocupant càrrecs de rellevància i sempre posant per endavant la seva procedència, ens sembla que mereixia aquest reconeixement», assegura. López de Lerma va arribar a ser vicepresident del Congrés dels diputats, «una de les màximes autoritats» i, segons el regidor, va ser una persona que «ja en l’època franquista va lluitar per la democràcia i que, a més, al llarg de la seva vida també ha tingut responsabilitats a nivell local i a la circumscripció de Girona». Però, més enllà de la seva carrera professional, el que destaca Muñoz de López de Lerma és el seu esperit «guixolenc». «Sempre posava de manifest els seus orígens i estava disposat a treballar per la ciutat». També afegeix que «per ell Sant Feliu de Guíxols és d’on va enlairar-se per recórrer món, de Girona a Madrid, de Hèlsinki a Mèxic, i tants altres indrets, però sempre deixant clar, a qui volia escoltar-lo, que, en primer lloc, era guixolenc. És un guixolenc profundament ‘ganxó’ i amb la seva trajectòria ha portat durant anys la ciutat a les més altes esferes de la política espanyola sense perdre els seus orígens», assegura el tinent d’alcalde.

Pel seu costat, Josep López de Lerma es mostra molt orgullós i agraït per aquest reconeixement. Ell assegura que el nomenament de fill predilecte és «l’honor més gran dels molts que he rebut al llarg de la meva vida», al costat de «les set vegades consecutives amb les quals l’electorat gironí em va fer costat per a representar-lo al Congrés dels Diputats». També afegeix que «no només estic content, sinó principalment agraït als membres de l’Ajuntament, els quals, havent analitzat la meva trajectòria en camps tan diversos com el periodístic, el polític, el docent, l’escriptor, la comunicació i l’advocacia, han cregut del tot oportú atorgar-me aquesta significativa distinció».

El fet que Josep M. Muñoz, del PSC, hagi estat un dels impulsors de la proposta l’ha «honorat del tot», ja que «és sabut que els meus grans adversaris polítics a Sant Feliu de Guíxols, i jo d’ells, foren els socialistes». Per a López de Lerma això té un gran significat: «en política, del contrincant has de conèixer i reconèixer les seves virtuts i has d’examinar a fons si les seves propostes tenen com a destí final el bé comú, i si és així, cal sumar-s’hi ni que sigui des de la discrepància puntual. Et dona més credibilitat això que no pas la gesticulació i la desqualificació sistemàtica de tots aquells que no són de la teva corda».