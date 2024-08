Vídeo | Crema totalment un cotxe a Besalú i tallen l'A-26 pel fort fum

Incendi de vehicle a l'A-26 aquest dimecres al matí.

Un cotxe que circulava per aquesta autovia ha començat a cremar a l'altura de Besalú pels volts d'un quart d'onze del matí.

El vehicle s'ha aturat al voral, al quilòmetre 66 en sentit Olot, i els ocupants han avisat del foc al 112.

Fins a la zona s'han desplaçat els Bombers, els Mossos d'Esquadra de Trànsit i el SEM.

Les flames han devorat per complet tot el cotxe i arran d'això, s'ha produït molt de fum a la zona. Això ha fet que els Bombers demanessin el tall de la carretera mentre acabaven les tasques d'extinció i per la poca visibilitat, indiquen des del cos d'emergències. Amb tot, però, no s'han hagut de lamentar ferits.

Cap a les onze s'ha aixecat la restricció i la zona ha quedat amb un sol carril de la marxa obert en sentit Olot.