Air Arabia connectarà Girona i Tànger a partir del mes d’octubre

L’aeroport de Girona-Costa Brava comptarà, a partir del mes d’octubre, amb una nova companyia: Air Arabia, que oferirà dos vols setmanals a Tànger (Marroc). Així ho ha avançat el compte de X @AeroinfoGRO i ho ha pogut comprovar Diari de Girona, ja que la companyia de baix cost ja ven bitllets a partir del 28 d’octubre a la seva pàgina web. La previsió de la companyia, en aquests moments, és d’oferir vols els dilluns i els dijous durant tot l’hivern.

A finals d’octubre començarà la temporada d’hivern a l’aeroport de Girona. Habitualment, Ryanair sol ser l’única companyia que opera durant els mesos d’hivern, però aquesta vegada no estarà sola. Per una banda, Air Arabia s’estrenarà a l’aeroport gironí amb aquesta nova connexió bisetmanal amb Tànger. I per l’altra, l’aerolínia de baix cost Wizz Air tornarà a l’aeroport de Girona, tal com va anunciar fa uns dies, amb tres vols setmanals a Budapest (Hongria) que estaran operatius els dilluns, els dimecres i els divendres. Els bitllets, a hores d’ara, s’estan venent per dates a partir del 28 d’octubre i fins al 28 de març.

Tot i això, l’irlandesa Ryanair tornarà a ser, un any més, la principal companyia de l’aeroport de Girona durant la temporada d’hivern. De moment, la seva pàgina web permet comprar bitllets a nou destinacions a partir del 28 d’octubre. Es tracta de la mateixa quantitat de rutes que oferia aquest hivern passat i algunes destinacions es mantenen, tot i que n’hi ha tres de diferents.

Les destinacions que Ryanair tornarà a oferir aquest hivern -ja que li van funcionar bé durant el passat- són Londres-Stansted (Regne Unit), Cracòvia (Polònia), Pisa (Itàlia), Brussel·les-Charleroi (Bèlgica), Karlsruhe- Baden Baden i Düsseldorf (Alemanya). En canvi, les novetats a la programació seran Eindhoven (Països Baixos), Wroclaw (Polònia) i Beni-Mellal (Marroc). Per contra, «cauen» de la programació hivernal Belfast i Birmingham (Regne Unit) i Marraqueix (Marroc).

Les altres dues companyies que operen a l’estiu des de Girona, la britànica Jet2 i l’holandesa Transavia, no tenen previst oferir vols a l’hivern, com ja és habitual.

Tot i això, la presència d’almenys tres companyies regulars fa que els responsables de l’aeroport gironí confiïn en fer una bona temporada d’hivern (que és la més fluixa per a les instal·lacions de Vilobí, enfocades bàsicament al turisme) que consolidi la recuperació de passatgers que està experimentant després de la forta sotragada que van suposar la pandèmia i el Brexit. Fins al moment, les xifres d’aquest 2024 estan essent molt positives.

Segones les últimes dades disponibles, que són les del mes de juny (les de juliol es faran públiques d’aquí a pocs dies), l’aeroport va tancar el primer semestre amb un total de 768.983 passatgers, el que suposa un increment del 56% respecte el primer semestre de 2023. La gran majoria d’aquests viatgers arriben a través de Ryanair.

En relació amb el nombre de vols, l’aeroport de Girona va registrar 2.821 vols durant el passat mes de juny, un 21% més que el juny de 2023. Tot plegat fa que el nombre d’operacions a l’aeroport gironí fregui ja les 10.000 en el que portem d’any.

Els vols d'aquest estiu

Tenint en compte que Ryanair ha incrementat el seu nombre de rutes per aquest estiu, està previst que les xifres d’aquests mesos de vacances també siguin bones. La companyia irlandesa ofereix 33 rutes aquesta temporada des de l’aeroport de Girona, quatre més de les que tenia l’estiu passat. Cinc d’elles són noves: Paderbarn (Alemanya), Zagreb (Croàcia), Beni Mellal (Marroc), Maastricht (Països Baixos) i Pardubice (República Txeca), mentre que ha deixat d’oferir Frankfurt-Hahn.

Als vols de Ryanair se’ls han d’afegir les connexions de Jet2 (que ha augmentat un 9% aquest estiu les places des de Girona) i les de Transavia.

