Cuidar a qui cuida dels altres

Hi ha certes feines que, moltes vegades, no reben el reconeixement que es mereixen i queden relegades i amagades a l’àmbit privat. Això és el que passa en moltes ocasions amb les tasques de cura i de totes les feines que es fan a les llars. Un exemple seria el treball de les cuidadores. Aquestes persones s’encarreguen de tenir cura les 24 hores del dia de les necessitats d’homes i dones en situació de dependència o que tenen importants limitacions de l’autonomia en els domicilis.

Les cuidadores 24h

Amb l’objectiu de «cuidar a qui cuida» el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) fa anys que porta a terme diferents iniciatives per «acompanyar» a tots aquests treballadors i treballadores.

Es tracta d’una feina que cada vegada és més necessària a causa de l’envelliment de la població i i la situació i el context social. Aquest fet és el que va portar a la redacció d’un estudi «extens», l’any 2016, anomenat «Les cuidadores 24h». Aquest treball va servir com a punt de partida, ja que va permetre obtenir una visió global sobre la situació d’aquestes treballadores.

Més tard, durant el confinament per la covid-19 el CASG va engegar un altre projecte de prevenció i acompanyament a aquest col·lectiu laboral, especialment femení, per detectar les situacions i necessitats a les quals han de fer front en el seu dia a dia. Posteriorment, es van portar a terme diverses iniciatives i accions com la publicació del tríptic «Si vols que la teva família estigui ben cuidada; cuida a qui la cuida», on s’oferia suport a les famílies que compten amb persones cuidadores a casa.

Més de 80 cuidadores

Ara, des de l’any 2022, amb el suport de la Generalitat, el CASG organitza unes formacions professionalitzades per a les cuidadores de la llar d’Olot, a través de les quals, segons l’Ajuntament d’Olot, ja s’han format més de 80 persones.

Es tracta d’uns cursos de 30 hores que van adreçats a totes les treballadores de la llar i les cures que estan interessades a obtenir el certificat de competències professionals. Són unes formacions que, segons el consistori, han despertat una gran demanada. Això ha permès que s’hagin portat a terme, de moment, 5 edicions. Ara, de cara al setembre, començarà una nova edició d’aquesta formació, però es farà a Sant Joan les Fonts.

Teoria i pràctica

Són unes formacions àmplies que ofereixen una part teòrica i una altra pràctica. Això permet que els participants es formin al voltant de l’administració de medicació, riscos laborals, primers auxilis sanitaris i atenció emocional. Segons l’ajuntament la voluntat dels cursos és que les persones cuidadores puguin disposar d’informació adequada i actualitzada sobre com protegir a les persones a càrrec seu en situació de dependència; millorar les seves competències així com les condicions laborals, i estar al cas dels requisits que tenen en l’àmbit laboral per poder endegar més accions. Durant el darrer curs, que es va fer a Olot, hi van participar un total de 16 persones: 15 dones i un home.