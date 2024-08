El Govern demana informació a Sílvia Orriols sobre els empadronaments rebutjats

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha ordenat a l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que li entregui abans de 20 dies hàbils un informe sobre com l’ajuntament empadrona a les persones que no poden demostrar un domicili o que viuen en infrahabitatges.

Ho fa en una carta a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, arran de l’entrevista en la qual la líder de Aliança Catalana afirmava que no empadronarà a ningú que visqui en un lloc insalubre, incomplint d’aquesta manera la normativa estatal, que preveu el padró social per a aquelles persones que viuen en habitacions o que no tenen lloc on viure.

La carta de Prieto, que es va enviar el dimarts a l’Ajuntament de Ripoll, és la segona que es produeix enguany en relació a com aquest municipi gestiona el padró. Aquest cop, demana un informe sobre com es gestiona el padró social, però a més li reclama concrecions. «Detall de les sol·licituds que hagin estat desestimades per aquest consistori i els requisits exigits als habitants del seu municipi», assenyala la carta.

Fonts de la delegació sospiten del frau al qual es refereix Orriols en els empadronaments que ha desestimat. En l’entrevista, l’alcaldessa afirmava que ha «desempadronat a persones que estaven fent ús fraudulent del padró». El delegat ja va avisar que estaria atent a la conducta de Orriols perquè el seu discurs xenòfob no afectés la conducta de l’Administració.

Fa menys de 48 hores que Orriols es va vantar, en una entrevista, d’incomplir la legislació sobre l’empadronament. «No empadronaré ningú sota el pont, en una cova o en algun lloc insalubre. És lamentable que l’Administració permeti que es facin aquests tipus d’empadronaments», deia la també diputada en el Parlament i líder del partit ultra Aliança Catalana.

La legislació deixa clar que les persones que visquin en llocs insalubres han de constar en el padró, i és responsabilitat del consistori tramitar com es fa. «Els infrahabitatges (barraques, caravanes, coves i fins i tot l’absència total de sostre) poden i han de figurar com a domicilis vàlids en el padró municipal», diu la resolució de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local sobre l’assumpte.

En la carta de Prieto, de fet, s’ha transcrit part d’aquest document per exigir a Orriols el seu compliment. «El meu deure és recordar-li la vigència de la resolució», diu el delegat a Orriols. «El padró és un registre administratiu l’objecte del qual és reflectir el domicili on visquin les persones. I la seva obligació és donar fe d’un fet objectiu que no pot quedar distorsionat», indica Prieto. «Les dades contingudes en el padró han de concordar amb la realitat», segueix la missiva.

Després de la primera carta que va enviar Carlos Prieto, Orriols es va retractar i va començar a empadronar les famílies que portaven més de dos mesos esperant el tràmit.

El Govern català hi veu prevaricació

«El padró és un registre de fet, no de dret. Els ajuntaments tenen l’obligació legal d’empadronar a tothom que resideix en un domicili, estigui en la situació que estigui». Aquesta és la resposta d’Adam Majó, director general de Drets Humans de la Conselleria de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, en llegir a El Periódico que l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, es vantava d’incomplir la legislació vigent en aquesta matèria. «Si això que diu l’alcaldessa [que no empadronarà ningú que visqui en un lloc insalubre] s’atreveix a ordenar-ho per escrit, és prevaricació», ha advertit Majó en un missatge publicat a les seves xarxes socials.

Aquesta és la primera vegada que algú del Govern veu algun tipus de delicte en les paraules de Sílvia Orriols en relació al padró, encara que Majó insisteix que és necessària una prova per escrit que demostri que fa el que expressava fa uns dies en públic. «Les declaracions no són prova suficient», assenyala Majó. Aquesta mateixa conselleria, d’altra banda, li ha imposat una multa de 10.000 euros per declaracions islamofòbiques a la televisió.

