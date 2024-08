Més del 94% dels alumnes del cicle superior de la Fundació KREAS aconsegueix feina

Segons l’Ajuntament d’Olot, més del 94% dels alumnes del Cicle Superior de Processos i Qualitat de la Fundació KREAS (el Centre integral de formació en indústries càrnies i agroalimentàries) han pogut trobar feina en empreses vinculades al sector alimentari. Segons indiquen, s’han incorporat al món laboral ocupant llocs de treball indefinits com a tècnics especialitzats en diverses àrees com qualitat, producció, laboratori i I+D en empreses petites i grans. Actualment, entre els perfils més demanats, ha augmentat la captació de persones capaces d’abordar els reptes d’innovació i tecnificació de productes. Des de KREAS diuen que apliquen el mètode 100% dual, on la part pràctica es porta a terme a dins de les instal·lacions de les empreses col·laboradores de la Fundació i els alumnes afronten situacions laborals reals des del principi dels estudis. Asseguren que aquest fet representa «un avantatge competitiu i garanteix una millor inserció laboral».

Com a novetats del curs vinent, arran del nou reial decret de l’FP, s’ha incorporat el mòdul d’anglès tècnic, un mòdul de digitalització i un altre de sostenibilitat. A més, s’impartirà un nou mòdul de comunicació científica-tècnica per reforçar la lectoescriptura, la comprensió i capacitat de síntesi de llibres i articles de divulgació científica de la branca alimentària.