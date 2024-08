L'Empordà, en perill alt d'incendi a partir d'aquest dissabte

El cos d’Agents Rurals activarà aquest dissabte, ja des de la mitjanit, el nivell 2 del Pla Alfa per perill alt d'incendi a l'Alt i el Baix Empordà.

El Govern demana prudència durant tot aquest cap de setmana, mentre que Protecció Civil ja ha activat aquesta tarda en alerta el pla Infocat. Els Bombers de la Generalitat preveuen reforçar els seus dispositius.

Mapa del Pla Alfa per al dissabte 10 d'agost de 2024. / Agents Rurals

A la resta de Catalunya, fins a 70 municipis de deu comarques estaran en el nivell 4, és a dir, perill extrem d'incendi. El risc serà especialment elevat a les Garrigues, la Noguera i el Priorat.

A més, es restringiran també els accessos a tres espais naturals: Montsant, Baronia de Rialb i Ribera Salada.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu una situació de calor intensa sobretot a les comarques de Ponent i a l'Empordà. No es preveu onada de calor, però sí temperatures molt elevades.

Previsió meteorològica

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que es preveu calor intensa tant diürna com nocturna els propers dies però sense arribar a valors tant elevats com l’onada de calor de finals de juliol. Les zones amb les temperatures més elevades de dia es preveuen demà a Ponent, i de nit a tot el litoral i prelitoral central i comarques de l’interior de Lleida. A més, les tardes d’avui i del cap de setmana, hi pot haver precipitacions a les comarques del Pirineu i Prepirineu que poden anar acompanyades de tempesta i llamps.

Pel que fa la previsió de perill d’incendi forestal, entre el dissabte dia 10 d’agost i l’endemà dia 11, es preveu una situació del Sud amb temperatura molt elevada i humitat relativa baixa i irregular recuperació nocturna, que afectarà la meitat oest del país, excloent litoral i Pirineu. Aquesta situació implicarà un increment del perill amb puntualment perill extrem. No s’espera vent fort, només marinada reforçada al prelitoral i no es descarta la possibilitat de tempestes seques.

D’altra banda, la quasi total finalització de la sega a les comarques de Ponent facilita considerar-les com a zones d’afectació parcial. Així, les comarques d’afectació principal de perill d’incendi seran: Garrigues, Noguera, Priorat, Solsonès i Terra Alta. I les afectades parcialment: Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Conca de Barberà, Pallars Jussà, Ribera d’Ebre, Segarra, Segrià i Urgell.