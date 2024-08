Desencallen l’acord per la continuïtat de la concessió a la Vall de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i l’Ajuntament de Queralbs van acordar els termes i condicions generals que regiran el plec de clàusules de la nova concessió de l’estació d’esquí i l’espai natural d’oci de la Vall de Núria. D’aquesta manera es garanteix la continuïtat de l’explotació per part de l’empresa pública de la Generalitat per als pròxims anys.

L’acord recull el conjunt de condicions generals que seran objecte del plec que permetran l’ús privatiu dels béns de domini públic. Ben aviat s’iniciarà la tramitació administrativa que consistirà, després del primer acord plenari de la conveniència de la concessió, en la redacció i aprovació (previ informe de secretaria i intervenció) del plec de condicions, la seva submissió a informació pública i la seva resolució per acord plenari.

Arribar fins aquest acord ha comportat una negociació molt laboriosa, però el resultat genera satisfacció a ambdues entitats i suposarà un gran pas endavant en la gestió de l’estació per fer que continuï sent un referent com a Ecovall i poder fer les inversions necessàries per revalorar i millorar l’atractivitat de la destinació. D’aquesta manera es potenciarà l’entorn de Núria com un dels punts més icònics de Catalunya.

El principi d’acord d’abril

Amb el principi d’acord anunciat el 30 d’abril, el dia que finalitzava la pròrroga d’explotació de l’estació d’esquí i la zona de lleure de Vall de Núria, les dues parts es mostraven optimistes; tanmateix, al maig, les negociacions es van encallar.

Entre els punts controvertits de la nova concessió hi havia allargar la concessió amb el compromís de més inversions i també al desenvolupament de l’entorn immediat de Queralbs i Vall de Núria. En aquell moment també s’apuntava que caldria tancar la xifra del cànon. L’Ajuntament de Queralbs demanava que el cànon anual fos de 25.000 euros, mentre que FGC el situava als 10.000 euros.

Un altre dels punts que generava més discrepàncies en la negociació de l’acord era que l’Ajuntament de Queralbs es reservava el dret a reduir la concessió a la meitat de manera unilateral si en algun moment FGC no complia amb les inversions compromeses. Per FGC, aquesta era una «línia vermella» que no podien acceptar.

FGC, empresa pública de la Generalitat, s’encarrega de l’explotació de la zona d’esquí en terrenys comunals i del parc lúdic de Vall de Núria des de l’any 1985. L’any 2017 va finalitzar la concessió que hi havia i, des d’aleshores s’han anat fent pròrrogues curtes de dos anys com a màxim. La darrera finalitzava aquest abril i l’objectiu de totes dues parts era fer una concessió nova.

Així doncs, al maig, l’empresa pública amenaçava en deixar la gestió en considerar que «s’estava molt lluny» d’un possible acord. El seu president, Antoni Segarra, qualificava «d’inacceptables» les condicions que exigia l’Ajuntament. Entre les línies vermelles, hi havia el cànon anual de 25.000 euros per poder fer ús dels terrenys comunals i el parc lúdic i que el consistori pogués escurçar la concessió a la meitat de forma unilateral en cas d’incompliment d’inversió i sense compensar a l’empresa pels actius que hi quedessin.

Des de l’Ajuntament, per la seva banda, reclamaven un nou conveni que els permetés, per primer cop, tenir poder de decisió en l’estació. Entre les principals demandes, hi havia la de tenir veu en la comissió de seguiment on poder decidir aspectes com futures inversions així com l’elaboració, per part de FGC, d’un estudi sobre els reptes de futur de la vall entre els punts principals.