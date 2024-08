Els robatoris violents en domicilis arriben al seu nivell més alt a Girona

Els robatoris violents en domicilis van tancar el 2023 a un nivell que fins ara no s’havia assolit mai a les comarques gironines. Se’n van conèixer fins a 77 casos. Aquesta xifra mostra els robatoris que han acabat en mans de la policia, però n’hi ha que no hi arriben mai. Ja sigui perquè són assalts entre grups criminals o bé, perquè les víctimes tenen por a represàlies.

Aquesta xifra, que el Ministeri de l’Interior ha recopilat en la seva estadística sobre fets delictius, mostra que des que hi ha dades públiques -l’any 2010- no hi havia hagut un nombre tan elevat de robatoris violents en habitatges.

En aquesta tipologia de robatori hi ha casos ben diferents. Des de sostraccions per exemple que comencen sense intencionalitat dels lladres d’utilitzar la intimidació o la violència. Però, en canvi, els delinqüents quan entren en una casa es troben amb el propietari a dins i després acaben essent violents. En canvi, hi ha cops que lladres que pertanyen a grups organitzats ja van amb la idea d’intimidar i utilitzar la força. Sovint van armats, lliguen els propietaris per exigir-los diners i fins i tot n’hi ha que els han agredit.

L’any 2010 és històricament un dels més recordats per aquest tipus de robatoris per les comarques de Girona. Llavors es van registrar 50 casos. Molta gent encara té a la retina algun dels assalts violents que van afectar aquella època, molts van tenir lloc en masies aïllades i eren contra empresaris i gent més adinerada. Fins i tot algun cas va acabar amb crim.

Tot i això, cal dir que els més recents en el temps, en canvi, són casos sobretot relacionats amb la droga. I és que els Mossos han detectat des de fa ja uns anys un increment de la violència entre les bandes dedicades al negoci de la marihuana. Un tipus de robatoris violents, però, que si no és per alguna circumstància col·lateral no solen sortir a la llum, perquè entre delinqüents no es denuncien i, per tant, no n’hi ha constància.

Els assalts de bandes de la droga són cada cop més habituals

Alguns d’aquests fins i tot han acabat amb un crim. Enguany per exemple hi ha hagut un cas a Sils on el narcoassalt és la principal hipòtesi. Es tracta d’un tiroteig que va succeir el 9 de febrer i on va morir l’amo de l’habitatge on va haver-hi l’assalt violent i dues més van resultar ferides. Els Mossos van trobar marihuana a l’habitatge de la urbanització de King Park i precisament, aquesta troballa va que els investigadors apuntin que el tiroteig es va produir per un narcoassalt o per una compravenda que va sortir malament. De moment, no han transcendit detencions.

Dels 77 casos que la policia va tractar l’any passat a la província de Girona, 33 han acabat resolts. És gairebé la meitat i com a resultat de l’actuació dels Mossos d'Esquadra -que han tractat la pràctica totalitat de fets- hi ha hagut 25 persones que han acabat com a detingudes o investigades per un robatori amb violència en un habitatge. De les detencions, s’ha de dir que 23 corresponen a major d’edat i els altres dos dels lladres eren menors.

Girona té la cinquena taxa més alta de l’Estat amb 9,43 assalts violents per 100.000 habitants

Aquests assalts sovint afecten víctimes que acaben amb molta por i n’hi ha que depenent de la força que utilitzen els lladres, fins i tot han pogut acabar ferides. Dels 77 robatoris violents en domicilis del 2023, hi ha hagut 76 victimitzacions. La major part d’aquestes persones, segons figura en les dades del Ministeri, tenen entre 41 i 64 anys. De les 28 d’aquesta franja d’edat, 21 són homes i 7 dones.

Cinquena taxa més alta

A tot l’Estat es van conèixer 3.844 robatoris amb violència en habitatges durant l’any passat. D’aquests, 77 van tenir lloc a la província de Girona. Una zona de l’Estat que compta amb cinquena taxa més alta per cada 100.000 habitants; l’índex és de 9,43 per aquest nombre de població. A dalt de tot del rànquing per incidència hi ha Barcelona, amb 13,79 casos per cada 100.000 habitants. Quant a més casuística, la província de Girona ocupa la tretzena posició. Novament, Barcelona es troba al cim de tot del llistat, amb 808 casos. Madrid és la segona àrea, amb 646.

Subscriu-te per seguir llegint