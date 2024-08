Les màximes no afluixen i freguen els 38°C a Girona

L’episodi de calor que va arrencar el divendres segueix encara ben vigent. Les temperatures màximes registrades aquest dissabte així ho demostren. El mercuri segueix a l’alçada i s'ha assolit una màxima de gairebé 38°C a la ciutat de Girona (37,6 °C). La xafogor sumada a aquest ambient tan càlid ha portat molts gironins a buscar l’ombra i refrescar-se com podien a la ciutat. Alguns més agosarats fins i tot es remullaven els peus al riu. Els que han sortit a passar el dia a fora han optat majoritàriament per les platges de la Costa Brava, que estaven plenes a vessar. Els gorgs i rius del Pirineu i de zones de més interiors també han tingut un dia ben mogut per la gran presència de locals i estiuejants.

Les màximes han escalat de valent en molts punts de la província tant de l’interior com de la costa i això ha fet que la gent optés per mantenir-se en remull o amb l’aire condicionat o els ventiladors al màxim de potència. A Santa Coloma de Farners s'han superat els 37 °C i el registre també es va donar a Olot, Cabanes i a Anglès i Espolla també es va fregar.

La resta de registres es van moure entre els 33 i 36 °C. L’única zona on es podia estar una mica més confortable són les comarques del Pirineu. Tot i això, cal destacar que per exemple a l’aeròdrom de Das el mercuri va pujar fins als 34,9 °C. A Sant Pau de Segúries, la màxima va arribar als 32,7 °C i a Molló als 29,5 °C. Només en cotes altes el termòmetre va mantenir-se per sota dels 20°C com a Ulldeter, en 19,7 °C o els 19,1°C de la Tosa d’Alp.

Mínimes d’insomni

Les màximes van ser força insuportables en molts punts de Girona, però les mínimes també van provocar una nit d’insomni en moltes àrees. I és que es va viure una nit tropical a la major part de la província, és a dir, s'han registrat temperatures mínimes iguals o superiors als 20 °C. Aquí hi ha per exemple, Cabanes amb una mínima de 23,6 °C; els 22,7 °C de Roses; els 22,5 °C Castell-Platja d’Aro o els 22,7 °C de Santa Coloma de Farners.

Però el «pitjor» registre de la nit i matinada es va donar a Portbou, on la calor va sentir-se de valent i la mínima es va situar en 26,2°C. Una temperatura que es va elevar arran de la tramuntana i que va deixar una nova nit tòrrida a la zona, amb més de 25°C.