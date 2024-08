Reobren, provisionalment, el carrer del Rengle dins les obres de l’Hospici a Olot

Continuen les obres a l’Hospici, la Plaça Mora i Antoni Llopis d’Olot. Ara, segons l’ajuntament, el pròxim dilluns 12 d’agost està previst la reobertura provisional d’una part del carrer Antoni Llopis, concretament el tram comprès entre el carrer del Rengle i l’entrada del pàrquing de vehicles ubicat a l’altura de l’edifici número 6 del carrer Antoni Llopis.

La circulació de vehicles per aquest tram de la via es farà per un únic carril de circulació. Hi haurà senyalització de doble sentit de circulació a ambdós extrems, amb preferències de pas pels usuaris que surtin dels aparcaments situats al carrer Antoni Llopis en sentit cap al carrer del Rengle. Així que l’accés als pàrquings es farà des del carrer Mulleres, accedint a la plaça de l’Hospital, carrer Antoni Llopis i la sortida serà pel carrer del Rengle en sentit al carrer Mulleres, «d’aquesta manera, els veïns i veïnes podran tornar a accedir als aparcaments», asseguren des del consistori. Malgrat aquesta reobertura, continuarà tallada la circulació de vehicles pel carrer Hospici, la Plaça Mora i el tram del carrer Antoni Llopis comprès entre el pàrquing de l’establiment Clarel i el carrer Hospici. A més, al carrer del Rengle es manté la zona habilitada provisionalment per fer operacions de càrrega i descàrrega dels proveïdors de la Caritat i de la residència Montsacopa, així com l’estacionament de vehicles particulars de familiars que porten residents al centre de dia, que estiguin degudament acreditats i autoritzats.

Altres afectacions

Més enllà de les restriccions al tràfic, hi ha altres afectacions a causa de les obres, com que el mercat del Rengle continua habilitat temporalment a la plaça de l’Hospital, que la recollida dels contenidors d’escombraries de la Caritat i de la residència Montsacopa continuarà fent-se pel costat del carrer Mulleres i que pel que fa al carrer Bisbe Lorenzana continua ubicant-se provisionalment la zona de contenidors, càrrega i descàrrega i la zona d’estacionaments de motocicletes.

Fons Next Generation

Aquestes obres formen part del projecte «Dinamització comercial, turística i urbana d’Olot des del centre històric» finançat amb fons Next Generation. Segons l’ajuntament, l’objectiu d’aquestes actuacions és la d’impulsar el comerç de proximitat i el Nucli Antic. Asseguren que es tracta d’un dels quatre projectes que s’han concedit a tot Catalunya i que es troba «entre els més ben valorats i amb una de les aportacions econòmiques més importants». Les obres van començar a principis d’abril i es preveu que s’acabin a principis de setembre.