Els veïns de Girona demanen més freqüències del servei porta a porta

Tot allò que suposa canvis requereix un temps per funcionar de la millor manera. Les diferents associacions de veïns dels barris de Girona on s’ha instaurat el sistema de recollida porta a porta de forma escalonada des del passat 7 de maig concorden en el fet que s’ha anat evolucionant de forma positiva amb el pas de les setmanes. Tot i aquest progrés, però, sembla que encara hi ha opinions a favor i en contra d’aquest nou sistema i, especialment, els veïns veuen marge per millorar en diferents aspectes.

Sobretot, els barris on ja hi ha el porta a porta coincideixen en el fet que hi ha d’haver canvis en les freqüències de recollida. Per exemple, el president de l’Associació de Veïns de Fontajau, Joan Serra, apunta que «l’orgànica hauria de ser cada dia». Ara, és cada dos o tres dies, mentre que també apunta que la recollida del vidre hauria de ser «cada setmana i no cada quinze dies». Per altra banda, la presidenta de l’Associació de Veïns de Pedreres-Fora Muralla, Pilar Adroher, apunta que «la resta s’ha de guardar a casa durant quinze dies, i a l’estiu sol fer més pudor». La recollida de resta es fa els diumenges i cada dues setmanes.

Alguns també han manifestat que el servei a vegades no es fa segons el previst. «No venen cada dia», afirma el president de l’Associació de Veïns de Germans Sàbat, Jordi Rosales. En aquest fet també el corrobora el president de l’Associació de Veïns de Palau-sacosta, Valentí Giralt, que detalla que «algun dia han vingut al matí o no han vingut». Giralt també demana més freqüència de pas pel que fa a la recollida de restes vegetals, que es fa setmanalment. «Amb la mida de les bosses que han donat, si fas neteja gaire a fons el jardí, no en fas prou», diu. Finalment, el president de l’Associació de Veïns de Montjuïc, Àlex Ceballos, demana «revisar la recollida del tèxtil sanitari».

L’incivisme

MMés enllà de millorar en les freqüències o altres aspectes com la distribució dels cubells o com fer-ho en els grans blocs de pisos, el que preocupa més són diferents actes incívics dels veïns. Per començar, amb el fet que els que no veïns que no compleixen amb el porta a porta llencen els residus als contenidors convencionals d’altres barris. La presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Narcís i també secretaria de la Coordinadora d’Associacions Veïnals de la ciutat, Carme Castel, afirma que «s’han incrementat molt les escombraries que es llencen als contenidors convencionals». A més, afegeix que «les bosses no hi caben i la gent les deixa a terra», fins al punt que, a vegades, «no es pot passar per la vorera».

En aquesta mateixa línia, l’Associació de Veïns de Montilivi, on el sistema s’ha instaurat de forma parcial, lamenta que «els veïns del sector dels pisos s’han queixat d’un augment de deixalles als contenidors del seu carrer». Ho atribueixen al fet que la gent «no fa la recollida el dia que toca i ho llencen als contenidors».

Per altra banda, Jordi Rosales detalla que a Germans Sàbat «molta gent ho deixa tirat on hi havia abans els contenidors», mentre que Joan Serra apunta que a Fontajau cal «vigilar i controlar els incívics que fan mal ús del servei i deixen les bosses on i quan no toca». Valentí Giralt, també afirma que a Palau-sacosta, durant els primers dies «es van apilonar escombraries», tot i que «ara està tot net arreu». Finalment, Carme Castel lamenta alguns «robatoris de cubells» a Sant Narcís.

«Estem a sobre»

D’aquest vandalisme en va parlar el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, en l’últim ple municipal. «És una evidència que en les darreres setmanes hi ha hagut un augment quant a incivisme», va detallar, i va afegir que «estem a sobre, potser no serà amb un retorn immediat, però esperem que en les pròximes setmanes o mesos la cosa millora substancialment».

En aquest sentit, Cot va afirmar que hi hauria «modificacions del contracte», ja que el nou sistema «no pretén dificultar la vida dels veïns». A més, va fer menció a la «campanya sancionadora» relacionada amb l’abocament indegut d’escombraries la ciutat. Així, agents de paisà controlen, sobretot, les deixalles que es porten d’altres municipis, els voluminosos que es deixen sense avís previ i els residus que es tiren fora dels contenidors. L’Ajuntament avisa que aquestes accions poden suposar multes d’entre 500 i 12.000 euros. n

Subscriu-te per seguir llegint