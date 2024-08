A Girona és on hi ha menys vulneracions de drets a persones amb discapacitat

La província de Girona és on menys vulneracions a persones amb discapacitat física o orgànica s’han detectat a Catalunya, un 6% del total. Així ho indiquen les dades del Radar Ecom, l’anàlisi de vulneracions de drets a aquest col·lectiu que fa l’entitat cada any.

Ecom és un moviment impulsat per persones amb discapacitat física o orgànica que treballa per «aconseguir una societat inclusiva a on puguem fer efectiu l’exercici dels nostres drets». Des de fa quatre anys que analitzen les vulneracions que pateixen. Ara, Ecom ha fet públiques les últimes dades referents al 2023. Han identificat 226 vulneracions de drets; el 67% a Barcelona, el 15% a Tarragona, el 7% a Lleida i el 6% a Girona -des d’Ecom adverteixen que «aquesta diferència de distribució geogràfica podria estar condicionada per les zones d’actuació d’Ecom»-.

Aquest 6% que fa referència a les comarques gironines suposa un total de 13 vulneracions. El Baix Empordà, amb un 46%, és la comarca amb més vulneracions: tres a Palamós, dos a Santa Cristina d’Aro i una a Sant Antoni de Calonge. Va seguida del Pla de l’Estany, amb un 23%, que suposa tres vulneracions a Porqueres. Llavors es troba el Gironès (15%), on s’han produït dues vulneracions a Salt, i l’Alt Empordà (8%), amb una a Figueres. Per últim, hi ha una denúncia que no se sap a on es va produir.

El dret que més s’ha vulnerat a les comarques gironines és el de l’educació. El 55% s’han produit a Barcelona, seguit de Girona amb un 27%, i un 9% a Lleida, mentre que a Tarragona no se n’ha registrat cap. Del 9% restant no hi ha dades referents al territori. La principal problemàtica, segons expliquen des d’Ecom, és la manca de persones vetlladores a les escoles. El següent dret vulnerat és el de la participació en les activitats culturals, d’aquestes, Girona es troba en el segon lloc. El primer és Barcelona, amb un 77%, llavors va Girona, amb un 15%, i per últim Lleida, amb el 8%. A Tarragona no hi ha cap cas registrat. Des d’Ecom expliquen que «continuen havent-hi instal·lacions culturals, de lleure i esportives que no compleixen la legislació en matèria d’accessibilitat i atenció a la diversitat», a més, també asseguren que s’ha de continuar treballant perquè les activitats siguin inclusives.

Pel que fa a la vulneració al dret a la mobilitat i al transport, Girona es troba en tercera posició, amb un 10%, per sota de Barcelona (més del 60%) i Tarragona (15%), i per sobre de Lleida (7%). Pel que fa al dret de l’habitatge les majors vulneracions també són a Barcelona (69%), seguida de Tarragona (11%) i Lleida i Girona, ambdues amb un 3%. No es disposen dades del 14% restant. Pel que fa a la mobilitat, Ecom critica la falta de llibertat en la mobilitat i consideren que és un tracte discriminatori el fet d’haver de demanar fins a tres dies abans el servei d’autobús adaptat. A més, també asseguren que cal «avançar cap a l’adaptació de totes les estacions de transport i millorar el manteniment d’elements clau, com els ascensors».

En el cas de la vulneració al dret a l’accessibilitat Girona presenta la xifra menor (3%). Els altres compten amb un 74% a Barcelona, 13% Lleida i 11% Tarragona. L’informe mostra la manca d’accessibilitat en alguns indrets de la ciutat com poden ser zones de joc infantil o entrebancs d’accessibilitat en carrers i platges. A més també «continua havent-hi problemes d’accessibilitat tant als centres educatius com als edificis públics».

Pel que fa al dret a viure de forma independent i ser inclòs en la comunitat, el de la salut, el treball i la participació en la vida política i pública a Girona no s’ha detectat cap cas. Finalment, en la vulneració al dret a un nivell de vida adequat i protecció socials el radar Ecom no ha recollit cap vulneració a persones de Girona, sí que ha identificat 3 vulneracions succeïdes a Blanes, però de persones amb residències a altres províncies.

De totes les vulneracions rebudes per part d’Ecom, moltes no es van denunciar. Es tracta d’una tendència que s’arrossega de les altres edicions, ja que consideren que «no serveix per res». Per això, de les 226 denúncies recollides a l’informe, només se’n van denunciar 75. A més, altres tendències que recullen des d’Ecom és que el dret més vulnerat a Catalunya, amb el 27%, és el de la mobilitat i transport; que el principal agent vulnerador és l’administració pública (66%); i que el gènere que ha rebut més vulneracions són les dones (52%).

Albert Carbonell, president d’Ecom, assegura que cal treballar i millorar. Com a exemple posa al vulnerador més gran, l’Administració, «qui hauria de vetllar per aplicar més exigència de compliment de les normatives es converteix en qui més les vulnera». Declara que continuaran «al costat de les persones, denunciant», ja que entenen que «només fent aflorar aquestes vulneracions es podrà construir un futur més just i accessible».