Adjudiquen el servei de menjadors de la Garrotxa per 4.488.123 euros

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha formalitzat l’adjudicació del servei de menjadors escolars i de casals d’estiu de la comarca mitjançant un procediment obert subjecte a regulació harmonitzada a l’empresa Serunion SAU, per un import de 4.488.123,08 €.

Segons l’ens, aquest servei de menjador inclou la compra dels aliments, l’elaboració i el subministrament dels menús, així com el monitoratge dels 17 centres educatius que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa. També incorpora el servei de les escoles bressol i de casals d’estiu dels ajuntaments que ho han encarregat al Consell.

En el Ple del passat mes de maig, es va aprovar aquesta nova la licitació atès que la primera havia quedat deserta. L’empresa Serunion es farà càrrec d’aquest servei que havia assumit fins a l’actualitat.

Segons el Consell Comarcal, amb aquesta nova adjudicació, es manté l’aposta pel producte de proximitat i fresc pensant en els productors locals i que implicarà realitzar un seguit de millores i adaptacions a les cuines dels centres. El nou contracte tindrà una durada de dos cursos escolars, més la possibilitat d’un mes de pròrroga.

Una sentència favorable

En un comunicat, el Consell Comarcal de la Garrotxa assegura que el passat mes de juny va rebre una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què es desestimava el recurs interposat per l’AMPA de l’Escola Malagrida i de l’AFA de l’Escola Pla de Dalt contra l’adjudicació del contracte del servei de menjador als dos centres.

Segons l’ens, valoren «positivament» la sentència, ja que «ratifica la competència pública sobre el servei de menjador escolar per part de l’ens i del mateix Departament d’Educació que la delega». A més, el Consell Comarcal exposa que la resolució també «valida el procediment de licitació pública realitzat pel Consell i recorda que les AMPA o AFA poden gestionar el servei mitjançant convenis de gestió amb els consells comarcals. No obstant això, aquests convenis no poden suposar la contractació d’una empresa al marge dels sistemes de contractació pública».