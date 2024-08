Els (molts) reptes que té Sílvia Paneque sobre la taula

Gestionar -i planificar- les infraestructures hídriques per fer front a futures sequeres, impulsar la transició energètica davant les reticències de bona part del territori, gestionar el traspàs de les sempre problemàtiques Rodalies o impulsar polítiques d’habitatge protegit en un moment en què l’accés a la vivenda és gairebé missió impossible per a bona part de la ciutadania. La nova consellera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge, Sílvia Paneque, té davant seu una feinada ingent, a la qual se suma, per si fos poc, fer de portaveu del Govern. Per tant, està cridada a convertir-se en una de les peces fonamentals del Govern de Salvador Illa. La nova consellera, però, ja coneix el terreny que trepitja: durant aquest darrer mandat ha estat portaveu del PSC a la Comissió d’Acció Climàtica -on ha estat molt crítica amb la gestió que ha fet Esquerra de la sequera- i «consellera» d’Acció Climàtica a l’ombra del Govern alternatiu que va impulsar Illa per tal de fiscalitzar la gestió republicana.

LA GESTIÓ DE L’AIGUA

Aquest serà un dels primers reptes que es trobarà Paneque sobre la taula, ja que malgrat que les pluges de la primavera han alleugerit els pantans, l’actual context climàtic fa preveure l’aparició de noves sequeres. En campanya, Paneque va criticar durament la «inacció» de l’anterior govern en aquesta matèria i les afectacions que això tenia en sectors com la pagesia, la indústria, el turisme o els serveis. La líder socialista defensava que calia una millor planificació de les infraestructures hídriques, més que no pas entrar en una «guerra d’usos». Per tant, haurà de decidir, més enllà de l’ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera i la nova del Garraf, que ja estan previstes, quines infraestructures i on seran necessàries per garantir l’aigua en el futur. Per a les comarques gironines, durant la campanya Paneque va defensar la necessitat d’una dessaladora a la Costa Brava Nord, mentre que es va comprometre a mantenir el cabal ecològic del Ter. Caldrà veure si pot mantenir els compromisos i si n’assumeix de nous.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Durant els seus anys a l’oposició, Paneque ha estat una ferma defensora de les energies renovables i ha advertit de la necessitat d’implantar-les al territori, tot considerant que poden ser perfectament compatibles amb la preservació del paisatge. El problema és que tant Catalunya com la província de Girona van molt endarrerides en aquesta matèria. En aquests moments, a la demarcació només hi ha un parc eòlicque ja estigui autoritzat -el Galatea, a la Jonquera-, de manera el departament de Paneque haurà de decidir a quins més dona llum verda. Pel que fa al parc eòlic marí del Cap de Creus, malgrat que depèn del Ministeri, Paneque el veu amb bons ulls: en campanya, va assegurar que suposaria «una oportunitat de desenvolupament econòmic per a la zona», amb l’objectiu de contribuir a la «reindustrialització verda» al territori gironí. D’altra banda, el que sí que haurà de mantenir la consellera, ja que és un acord amb Esquerra, és l’Energètica Pública Catalana, l’empresa pública de generació i subministrament d’energia renovable. En aquest sentit, l’acord entre el PSC i ERC afirma que el Govern continuarà apostant per un model energètic «basat en la implementació de les renovables, el desmantellament de les nuclears i la cohesió territorial».

TRENS I FERROCARRILS

El departament de Paneque també serà el màxim responsable en matèria ferroviària a Catalunya. Per això, la nova consellera haurà de gestionar el traspàs de Rodalies: l’1 de gener de 2025 comença el traspàs de la línia R1 -que arriba fins a Blanes i Maçanet-, que haurà de ser el model per a replicar les dues següents, que hauran de ser la R2 i la R3, previstes pel desembre del mateix any. A més, haurà de treballar per presentar un nou pla d’inversió de Rodalies per al període 2026-2030. Però no només això. Paneque haurà de ser l’encarregada de «collar» el Govern central per tal que faci efectiva la nova estació d’alta velocitat a l’aeroport de Girona, de la qual ja hi ha l’estudi informatiu. I, un cop tingui sobre la taula l’estudi de viabilitat sobre el tram-tren de la Costa Brava, haurà de decidir si es tira endavant o no.

AEROPORTS

El PSC sempre ha defensat l’ampliació de l’aeroport del Prat. Tot i això, l’acord d’investidura amb Esquerra no explicita el terme «ampliació», sinó que parla de «modernització» de tot el sistema aeroportuari català, terme que pot permetre diverses interpretacions i posteriors negociacions. Per tant, Paneque haurà d’impulsar i negociar el futur del Prat, i també decidir quin paper juga l’aeroport de Girona-Costa Brava en el sistema aeroportuari català. En aquest sentit, serà clau la possible arribada de l’alta velocitat a Vilobí, així com l’esforç que pugui fer la Generalitat, conjuntament amb el territori, per tal de desestacionalitzar la infraestructura i atraure noves companyies.

ZONES DE BAIXES EMISSIONS

Esquerra deixa com a «herència» el Pla de Qualitat de l’Aire, que marca uns objectius de contaminació per al 2025 i 2027 per tal de complir amb els nous límits de la Unió Europea. Entre les moltes mesures hi haurà la implantació de les Zones de Baixes Emissions als municipis de més de 20.000 habitants . Quan es va definir a Girona, on Paneque era regidora, hi va estar d’acord, al considerar que era una oportunitat per a la «transformació verda» de la ciutat, tot i que va apostar per moratòries llargues per adaptar-s’hi.

HABITATGE PROTEGIT

L’accés a l’habitatge ha estat una de les prioritats de Paneque durant la seva etapa com a regidora i també com a diputada al Parlament. Per això, durant la campanya electoral va criticar que el Govern català no hagués construït cap pis de tutilaritat pública a les comarques gironines, i es va comprometre a revertir la situació. «Cal tenir clares les idees i actuar ràpidament sense perdre més temps», advertia llavors, tot defensant que cal passar d’un 9% a un 15%. Ara, un cop assumit el comandament de la conselleria, el repte de Panque serà fer efectiva la construcció d’aquests habitatges, tenint en compte que les peticions d’accés a pisos de protecció oficial no han deixat de créixer en els darrers anys.

