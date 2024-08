Incrementen la seguretat privada a les festes majors gironines per la presència de grups violents

Diversos pobles de la Selva interior i la Garrotxa han incrementat la seguretat privada a les festes majors, arran de diversos incidents provocats per grups violents que "van a rebentar" la festa. Es tracta de bandes de joves, molts d'ells menors, que es dediquen a anar a pobles petits quan hi ha festa amb l'únic objectiu de barallar-se amb qui trobin. De fet, ja s'han reportat diversos casos com a Sant Feliu de Pallerols o a les Planes d'Hostoles on gràcies a l'increment de seguretat privada es va evitar que hi haguessin més incidents. A més, els grups violents inicien les baralles pels volts de quarts de sis de la matinada, aprofitant que hi ha el canvi de torn dels Mossos i així es complica la intervenció policial.

Preocupació als pobles petits de la Selva interior i la Garrotxa, després del seguit d'episodis violents que s'han registrat en les darreres festes majors que hi ha hagut. Un problema "habitual" segons assenyalen els alcaldes de la zona i que els ha obligat a incorporar més seguretat privada al voltant de la zona d'oci on es fan els concerts. Aquests grups arriben pels volts de les cinc de la matinada amb l'objectiu de buscar brega amb els assistents.

"Abans hi havia incidents quan algú portava una cervesa de més, però ara va més enllà. Surten a picar i a fer mal i el el que no pot ser és que no es pugui garantir la seguretat al jovent que sí que busca divertir-se i passar una bona festa major", assenyala l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila.

De fet, Amer és una de les poblacions que ha reforçat el servei de seguretat privada amb quatre vigilants i dos controladors d'accés per les festes que començaran el 14 d'agost. I és que Vila recorda que ja van patir un incident per la celebració del Roser on un grup de joves van apallissar un altre noi.

L'alcaldessa recorda que aquests pobles petits no tenen Policia Local perquè no compten amb la població suficient ni els recursos necessaris. Amer té uns 3.400 habitants i compta amb vigilants municipals, però no té una policia com a tal. Això fa que depenguin de la seguretat privada que contracten i que, després dels casos de violència, han reforçat triplicant la que per llei estan obligats a contractar.

Coordinació amb Mossos

Vila explica que una de les claus és la "bona coordinació" que tenen amb els Mossos d'Esquadra per tal de poder garantir la seguretat. Des dels ajuntaments destaquen "la gran feina que fa" el cos per poder arribar a tot arreu, si bé reconeixen que si hi hagués més efectius "seria el millor per a tots".

El concert de Buhos a la festa major de les Planes d'Hostoles. / ACN

Una situació similar viu l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, que també va incrementar de manera "substancial" la seguretat privada durant la festa major ara fa quinze dies. A més, en el cas de les Planes es van trobar que un d'aquests grups va venir a barallar-se.

Explica que van entrar pels volts de les quatre de la matinada al recinte on es feia el concert, quan ja no es cobrava entrada. Al cap d'una estona, quan la festa estava acabant, es va iniciar una baralla, però els vigilants de seguretat van treure els participants a fora on just arribaven els Mossos que els van identificar i no va anar a més. De fet, des del cos han recomanat als ajuntaments que acabin les festes entre dos quarts de cinc i les cinc de la matinada, per tenir patrulles disponibles i que no els enganxi en el canvi de torn.

Puig explica que per la festa petita que celebren al poble el mes de setembre també han contractat més seguretat privada de la que estan obligats. "Nosaltres tenim clar que cal garantir la seguretat i en previsió i veient l'experiència ho fem", explica.

Fa uns anys era "impensable"

Tant Vila com Puig reconeixen que problemes "sempre n'hi poden haver" i que fa uns anys també es contractava seguretat privada, però assenyalen que haver d'agafar els dispositius actuals era "impensable". "Ara hem hagut de triplicar aquesta seguretat per poder donar també suport als Mossos d'Esquadra i que entre tots es pugui actuar amb la major rapidesa possible", remarca Puig.