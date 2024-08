L'aeroport de Girona supera el milió de passatgers entre gener i juliol

L'aeroport de Girona ha comptabilitzat 1.055.669 passatgers entre el gener i el juliol d'aquest any, fet que suposa un 35% més que els usuaris que va tenir en el mateix període de l'any passat. El reforç en la programació hivernal de Ryanair i les noves destinacions de les companyies que hi operen els mesos d'estiu fan pensar que l'any es tancarà amb registres similars als del 2019. Al llarg del mes de juliol, la terminal gironina ha tingut 285.000 persones, una dada similar als del mateix mes de l'any passat (només un 0,7% per sobre). El que sí que han crescut són les operacions. En l'últim mes s'han fet 3.117 enlairaments i aterratges, que suposa un increment del 12,6% en comparació amb el juliol del 2023.