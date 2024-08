El virus Oropouche, difícil de detectar pels símtomes lleus que provoca

Les malalties tropicals transmeses per insectes estan sotmeses a observació constant aquest estiu i les autoritats alerten de l’arribada d’un nou virus, l’Oropouche, amb origen a Cuba i del qual ja se n’han confirmat cinc casos a Espanya. Es recorda la importància de prendre mesures per evitar la proliferació de mosquits i, així, reduir el risc de picades, ja que són un dels principals vectors de transmissió de malalties, juntament amb les paparres i altres insectes.

El virus Oropouche és similar al dengue i se sol transmetre a través dels «jejenes» o «rendilles», coneguts també com a mosca negra, un insecte de menor mesura que el mosquit i habitual en països d’Amèrica del Sud.

El Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties ha confirmat ja cinc casos de virus Oropouche a Espanya, tots ells en viatgers que tornaven d’Amèrica del Sud i Cuba. Els casos pertanyen a comunitats diferents, malgrat que el Ministeri de Sanitat no ha confirmat de quines es tracta, i les persones s’han recuperat completament. Als casos notificats a Espanya se li sumen els tres detectats a Itàlia i dos a Alemanya.

La doctora Cristina Soler, internista de l’Hospital de Santa Caterina especialitzada en malalties tropicals, afirma que «és un virus amb una simptomatologia bastant lleu». Els símptomes inclouen quadres de febre, mal de cap, rigidesa articular, dolors musculars o erupcions cutànies, així com fotofòbia o visió doble en alguns casos més greus. En donades situacions fins i tot pot provocar casos de meningitis asèptica o hemorràgies, però és molt poc habitual. La malaltia sol tenir una durada d’entre 4 i 8 dies. «És difícil de detectar, però, ja que passa desapercebut per la levitat dels seus símptomes», explica la doctora Soler i «molta gent no va a l’hospital, pensant-se que és un simple refredat lleu». Més enllà d’això, «no tenim, en les nostres bateries de proves víriques habituals, el reactiu que determina si es tracta d’Oropouche, perquè aquí no és habitual», afegeix la doctora.

L’Organització Panamericana de la Salut va emetre una alerta epidemiològica el passat 1 d’agost per reforçar la vigilància davant l’augment de la malaltia a noves àrees de la Regió de les Amèriques i la notificació de les primeres morts ocasionades per la infecció. Fins a finals de juliol s’havien registrat 8.078 casos confirmats, amb dues defuncions al Brasil. En l’alerta també s’avisava que, a causa de les últimes actualitzacions, «S’està investigant la transmissió vertical de mare a fill i les possibles conseqüències pel fetus durant l’embaràs».

Els arbovirus són els virus transmesos per artròpodes (insectes) com el dengue, el chikungunya, el Zika o l’Oropouche. Aquest any, des del Departament de Sanitat mostra preocupació per la transmissió de malalties arbovíriques. No tant per l’Oropouche, ja que el principal vector de transmissió de la malaltia, la mosca negre, és absent a Europa i, per tant, les probabilitats d’un brot intern i una transmissió a Catalunya són molt baixes, provocant que els casos detectats siguin de viatgers provinents dels països americans afectats; sinó pels altres arbovirus, principalment el dengue, el Zika o el chikungunya, els quals, els seus vectors de transmissió principal, uns mosquits molt semblant als mosquits tigre, sí que es troben en terres catalanes.

Insecte jején (el més petit) i el ‘Culex quinquefasciatus’ (el més gran) / OPS

Per aquest motiu, CatSalut va activar el mes passat, el Protocol per a la vigilància i per al control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya. Aquest pla de prevenció del CatSalut ofereix formació als professionals sanitaris perquè puguin identificar i classificar els casos d’arbovirus amb correcció i detectar possibles brots, per després tractar-los i finalment notificar els casos a les autoritats sanitàries que s’encarreguen de la vigilància epidemiològica d’arbovirus. CatSalut va activar el protocol i professionals especialitzats com la doctora Soler s’encarreguen de la difusió i formació d’altres sanitaris de diferents serveis hospitalaris o ambulatoris.

Recomanacions per viatjar

El Ministeri de Sanitat publicava una sèrie de recomanacions pels viatgers internacionals que es dirigeixin a països afectats per brots de la malaltia causada pel virus de l’Oropouche. «Són les mateixes precaucions que per tots els altres arbovirus», explica la doctora Soler que coincideix amb el Ministeri de Sanitat que «el risc d’infecció pels viatgers és baix si se segueixen les precaucions recomanades». Entre les recomanacions destaquen principalment les mesures per prevenir les picades de mosquit, en especial en el cas de dones embarassades i viatgers amb malalties immunològiques o cròniques, ja que són de major risc.

Entre les indicacions hi trobem l’aplicació de repel·lent de mosquits adequat a zones tropicals (repel·lents amb els principis actius DEET, picaridin, Citriodiol o IR3535), evitar zones d’aigua estancada on proliferen els mosquits i altres insectes que actuen com a vectors principals de transmissió d’aquestes malalties, l’ús de mosquiteres i altres barreres físiques que dificultin l’accés dels mosquits, especialment en bressols o cotxets de nadons, o fer servir roba de colors clars i que cobreixi la major part possible del cos, però sense colors llampants, especialment el groc que atrau els mosquits. Quant a les mosquiteres, es recomana que siguin de malla prima, ja que en certs casos, com en el de l’Oropouche, la mosca negre mesura 3mm, fent que mosquiteres grans siguin menys efectives.

Més enllà d’aquestes mesures, és recomanable la visita a una unitat de Salut Internacional prèvia a un viatge per ampliar la informació sobre les mesures. Aquestes unitats ofereixen consell al viatger, gestionen la vacunació internacional i atenen les patologies importades, en cas de notar símptomes un cop es torna de viatge. Per la Regió Sanitària de Girona, correspondria la Unitat de Salut Internacional de l’hospital de Santa Caterina.