Alerta per forts xàfecs durant el dimecres en punts de Girona. El Meteocat ha actualitzat l'avís d'intensitat de pluja que s'estén a tota la província amb l'excepció de l'Empordà.

Això representa que des del matí i fins al vespre s'esperen ruixats intensos que poden deixar més de 20 litres en mitja hora. Per tant, caldrà treure la pols del paraigua que fa dies que no s'utilitza per poder sortir al carrer.

El Servei Meteorològic de Catalunya augura que les precipitacions més extenses seran a partir de les quatre de les dues de la tarda i fins a les vuit del vespre.

En aquest cas, els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens violents.

Aquestes precipitacions aniran acompanyades de temporal marítim a la Costa Brava, en concret, al litoral de l'Alt i Baix Empordà. Hi ha un avís del Meteocat per estat de la mar, ja que s'espera que hi hagi fort onatge. En aquestes àrees de la província s'esperen onades superiors als 2,5 metres d'altura i maregassa.

A tot això, cal sumar-hi que refrescarà l'ambient i s'espera una baixada de les temperatures i que es normalitzin per l'època en els pròxims dies.