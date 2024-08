Canvi de temps brusc: Les temperatures cauen 15 graus en una hora

Canvi de temps radical a alguns punts de les comarques gironines. Diverses zones de la demarcació han vist aquest dimarts com els termòmetres baixaven en picat acompanyats de pluges. Banyoles ha estat un dels punts més afectats per aquest canvi del clima. En només una hora, de 15:00 h a 16:00 h, la temperatura ha passat dels 32,2 graus a marcar 17,3, una baixada pràcticament de 15 graus, segons dades de l’estació automàtica del Servei Meteorològic de Catalunya.

A més, una pluja intensa ha afectat la zona, on les precipitacions han deixat fins a 29 litres en una hora, amb tempesta i fortes ratxes de vent de ponent de fins a força 6. Banyoles ha estat també l’escenari d’una pedregada que ha deixat el terra cobert de boles de gel, amb pedres d’un diàmetre superior als 3 cm.

A Girona, tot i que amb menys intensitat, també han caigut les temperatures. De les 15:00 h a les 16:30 va passar de 33,2 graus a 20,4 graus, amb pluges que han arribat a poc més de dos litres per metre quadrat, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya.

tempesta violenta a @elportdelaselva moltes embarcacions s’han vist afectades.

Les pluges s'han estès per diferents punts del territori.

Les pluges s'han estès per diferents punts del territori. A Roses s'han registrat més de set litres per metre quadrat en una hora i la temperatura ha caigut gairebé 12 graus en una hora i mitja. A Portbou els xàfecs han deixat més de tres litres en una hora i la temperatura ha caigut uns vuit graus. D’altra banda, l’estació automàtica la Bisbal d’Empordà ha registrat 3,3 litres, acompanyats d’una baixada dels termòmetres de més d’11 graus.

Les precipitacions han afectat el transport. Un llamp ha caigut a uns enclavaments a Figueres i ha provocat que un tren hagués de romandre aturat a Vilamalla durant part de la tarda, segons explicava un dels usuaris.

Entre Albons i Bellcaire, al límit entre el Baix i l'Alt Empordà quan s'apropava la tempesta i amb el front de pluja vent pràcticament a sobre.

Avisos pel temporal

De fet, els Bombers de la Generalitat han rebut entre les tres del migdia i les sis de la tarda una setantena d’avisos pel temporal que ha descarregat a Catalunya a la tarda. La gran majoria ha estat per arbres o branques caigudes, però cap ha comportat una afectació rellevant, segons informa ACN.

La majoria de les trucades s'han rebut des de les comarques gironines, en concret des de Banyoles, Girona, Llançà i Port de la Selva. En aquestes dues poblacions marítimes els avisos han estat ser per remolcar embarcacions que la tempesta s’havia endut cap a dins del mar, però els bombers no han hagut d’actuar.

Protecció Civil de la Generalitat ja ha activita aquest dimarts l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per l’avís de pluges intenses a tot el territori. Una situació que esperen que principalment afecti aquest dimecres amb possibilitat de tempestes i episodis de temps violent, sobretot pedra i algunes ventades locals associades a les mateixes tempestes. L’episodi de pluges s’allargarà, amb menys intensitat, fins dijous.

Dimecres , des del matí i fins al vespre s’esperen ruixats intensos que poden deixar més de 20 litres en mitja hora. El Servei Meteorològic de Catalunya augura que les precipitacions més extenses seran a partir de les quatre de les dues de la tarda i fins a les vuit del vespre.

En aquest cas, els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens violents. També s’espera temporal marítim a la Costa Brava, en concret, al litoral de l’Alt i Baix Empordà. Hi ha un avís del Meteocat per estat de la mar, ja que s’espera que hi hagi fort onatge. En aquestes àrees de la província s’esperen onades superiors als 2,5 metres d’altura i maregassa. n