Denuncien 1.534 conductors per excés de velocitat en un cap de setmana en vies de l'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han intensificat els controls de velocitat durant el cap de setmana a les carreteres gironines. Han controlat 7.640 vehicles, i 1.534 han acabat denunciats per excés de velocitat.

Concretament, durant els dies 10 i 11, van realitzar diversos controls amb radar a carreteres de l'Alt i el Baix Empordà. Unes vies que connecten amb les platges de la Costa Brava i que van especialment carregades tant de dia com en hores nocturnes.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van ser els encarregats de realitzar aquests controls de velocitat i els van coordinar i combinar amb els cinemòmetres mòbils però també amb els armaris radar del Servei Català de Trànsit (SCT).

Des del cos policial, han intensificat aquests controls en les vies de connexió amb les poblacions de costa de l’Alt Empordà i del Baix Empordà, que en aquestes dates estiuenques registren una gran mobilitat.

Entre dissabte i diumenge, es van poder veure controls a la C-31 entre les poblacions d’Ullà, Verges i la Tallada Empordà, Pals, entre altres. Una altra via escollida per la policia de trànsit va ser la GI-641 que connecta l'Estartit amb Torroella Montgrí. Però també se'n van fer a la GI-633 a Colomers o la GI-632 a L'Escala, Bellcaire, entre altres. També es van intensificar els controls de velocitat en la resta de vies de connexió amb les platges com a les autovies: C-35 de Vidreres a Llagostera i la C-31 de Calonge a Palamós.

En aquest dispositiu, els agents de Trànsit han controlat 7.640 vehicles, i 1.534 van acabar caçats pels radars i van acabar denunciats per excés de velocitat. Això representa que el 20% dels vehicles anava amb excés de velocitat.

Es tracta d'un tema que preocupa a la policia, ja que l'excés de velocitat és una de les principals causes que concorren en la sinistralitat viària, perquè redueix el temps de reacció dels conductors davant d'imprevistos a la via i perquè incrementen la gravetat de lesions en cas d'accident de trànsit.

En els dos dies de controls, la velocitat més elevada que van captar els radars dels Mossos i de Trànsit és el d'una motociclista que circulava a 166 km/hora en un tram limitat a 80 km/hora de la C-35 entre Vidreres i Llagostera. El seu ocupant va acabar denunciat de forma penal per més que duplicar la velocitat permesa.

Subscriu-te per seguir llegint