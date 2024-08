Els «ous d’en Manxa!» ja té el seu «stiker»

Les expressions són elements característics de la llengua i, moltes vegades, poden ajudar a identificar de quina zona o població és una persona. Cada lloc té les seves dites i expressions i, d’això, la Garrotxa no és una excepció. Això sí, en aquesta comarca compten amb un element afegit, i és que els garrotxins poden utilitzar totes aquestes expressions pròpies, fins i tot, en les seves conversacions a través de les xarxes socials.

Fa uns mesos, el portal de continguts digitals, Descobreix Olot, va crear 14 adhesius amb expressions garrotxines que es podien compartir a través de Whatsapp. Segons el mateix portal, aquests stickers van «arrasar» en aquest canal de comunicació, ja que més de 700 persones els van demanar per poder tenir-los als seus telèfons mòbils i compartir-los.

Així que, ara, Descobreix Olot ha decidit treure una nova remesa d’aquests adhesius perquè els garrotxins els continuïn incorporant a les seves conversacions digitals.

Expressions com «quin sidral!», «salut hi hagi!», o «Els ous d’en Manxa!», es podran començar a utilitzar, juntament amb els 14 adhesius que ja estaven disponibles com «parida l’hemus», «poca ho sé pas!» o «no cardis!».

Per aconseguir-los només cal afegir en al telèfon mòbil el número de Whatsapp del DescobreixOlot i enviar un missatge on posi «Adhesius», a partir d’aquí des de DescobreixOlot enviaran els stickers. Un cop rebuts, s’ha de clicar a cada adhesiu i guardar-los a preferits; «et quedarà guardat a la teva biblioteca de recursos, allà on hi ha les icones, els gifs i els stickers», expliquen des del portal.

Objectiu

Des de DescobreixOlot consideren que el secret de la conservació d’una llengua rau a conèixer-la i fer-la servir, per això han volgut fer la seva aportació en la preservació i la promoció de l’univers lingüístic garrotxí a través de la creació d’aquests adhesius que capturen l’essència de les expressions garrotxines: «d’aquesta manera, el coneixement lingüístic fa un salt a l’àmbit digital amb la voluntat de reenviar-se, compartir-se i incorporar-les a les converses diàries amb amics, familiars, companys de feina o qualsevol conversa per a mantenir aquest tresor lingüístic».

Aquesta iniciativa ha permès traslladar a les noves tecnologies aquestes expressions «tan característiques del territori, que representen un segell identificatiu de gran valor cultural i patrimonial de la Garrotxa», que es poden trobar en el llibre «El parlar de la Garrotxa» de Joaquim Monturiol i Eloi Domínguez. Es tracta d’una obra que es va presentar el passat 1 de març a Olot, a la sala El Tornin i que va reunir més de 400 assistents.

Descobreix Olot

Descobreix Olot és una web i perfil d’Instagram que aglutina articles, relats i consells per descobrir la ciutat d’Olot a peu, en família, cultural, educativament i té en compte els «comerços, restaurants i racons únics de la capital garrotxina».