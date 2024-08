VÍDEO: Una forta calamarsada deixa pedres de fins a 3cm de diàmetre a Banyoles

Una forta tempesta a primera hora d'aquest dimarts ha deixat una espectacular calamarsada a Banyoles, amb pedres de fins a 3 centímetres de diàmetre.

Ha anat acompanyada de pluja intensa i han caigut fins a 28 litres, amb fortes ratxes de vent de ponent de força 6. La calamarsada ha deixat el terra cobert de gel.

Els Bombers reben una setantena d'avisos pel temporal

Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les tres del migdia i les sis de la tarda una setantena d'avisos pel temporal que està descarregant a Catalunya aquest dimarts a la tarda. La gran majoria han estat per arbres o branques caigudes, però cap ha comportat una afectació rellevant.

La majoria de trucades s'han rebut de Banyoles, Girona, Llançà i Port de la Selva. En aquestes dues poblacions marítimes els avisos han estat per remolcar embarcacions que la tempesta s'havia endut cap a dins del mar, però els bombers no hi han hagut d'actuar.