Una baralla entre diversos homes amb armes blanques a Olot en deixa un d'ingressat al Trueta

Una baralla entre diversos homes amb armes blanques a Olot ha acabat un d'ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Es tracta d'un home que aquest dimarts va rebre diversos cops al cap i també talls per algun matxet o ganivet. Es troba ingressat a l'hospital, a planta, està estable i el seu estat és de poca gravetat, segons confirmen des del centre sanitari. Un altre implicat en l'enfrontament va resultar ferit lleu per algun cop i tall superficial.

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos dels implicats en els fets, un home de 25 anys i un de 26, aquest darrer ja tenia antecedents policials. Ambdós estan acusats d'un delicte de lesions. La policia segueix investigant el cas, que segurament acabarà amb denúncies confrontades, i podria deixar com a investigats a més implicats en la batussa, entre ells el ferit. El motiu d'aquest enfrontament seria un enfrontament entre dues persones per un tema familiar.

Aquest succés es va produir el dimarts poc abans de les vuit del vespre al carrer Pala d'Olot, on hi ha els pisos Garrotxa, a prop del barri de les Planotes i a tocar la carretera de Ridaura.

Armes blanques intervingudes

A la zona s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra -també amb agents de paisà-, la Policia Municipal d'Olot i el SEM. En arribar-hi, però, van trobar-se que la baralla ja s'havia desfet i dos ferits. Els Mossos, però poc després van veure un vehicle que intentava marxar de la zona amb quatre persones a dins. Van identificar els quatre homes i els van explicar que havien anat a ajudar un amic i que la baralla havia estat entre dos homes -fet que no poden provar i que s'apunta que eren en total sis, entre ells els del vehicle-.

La persona -amic- a qui es referia és un dels ferits que va resultar ferit de gravetat i que el SEM estava atenent a la zona quan la policia hi va arribar. Aquest finalment va ser evacuat a l'hospital Trueta de Girona, on roman ingressat. L'home ha evolucionat i s'hi troba estable, en estat de poca gravetat. Un altre home també va resultar ferit lleu i aquest va ser atès pels sanitaris i traslladat a l'hospital d'Olot.

Pel que fa als ocupants del vehicle, els Mossos d'Esquadra els van identificar a tots quatre i a més, els van escorcollar el vehicle. A dins hi van trobar diverses armes blanques i de prohibides. En total en van intervenir cinc: tres matxets, un pal, un bat de beisbol i un ganivet, confirmen des del cos policial.

Davant dels fets, els agents van detenir dos dels implicats en la trifulga per un delicte de lesions. Els Mossos no descarten més actuacions, però ja, per deixar com a investigats alguns dels implicats que tenen identificats.

Subscriu-te per seguir llegint