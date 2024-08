Les empreses de gestió forestal de Girona aposten per la mecanització per guanyar viabilitat econòmica

Les empreses dedicades a la gestió forestal de la demarcació de Girona enfilen el camí de la mecanització per ser viables econòmicament. El 2022 el Govern va destinar 2,35 milions d'euros en subvencions per a comprar màquines a les comarques gironines, convertint-se en la demarcació que més fons va rebre de tot Catalunya. Es tracta de buscar un model similar al d'altres països europeus en què una sola màquina talla l'arbre i el divideix en parts iguals. Això estalvia temps i mà d'obra, al mateix temps que ofereix més seguretat laboral als treballadors. Els empresaris asseguren que la sequera ha mort molts arbres i això redueix el volum de fusta apta per vendre a un bon preu.

L'últim estudi elaborat pel CREAF apuntava que la falta d'aigua i pluges al llarg del 2023 afectava a 66.500 hectàrees de boscos catalans. La major part d'aquesta extensió es troba a la demarcació de Girona. Concretament les comarques del Baix Empordà i la Selva són les que tenen més hectàrees d'arbres morts o malalts de tot Catalunya.

Ara, el temor és que tota aquesta massa forestal pugui convertir-se en combustible en cas d'un incendi. Per això des de fa mesos que les administracions demanen retirar els exemplars afectats de forma urgent. Per aconseguir-ho, les empreses de gestió forestal aposten per mecanitzar el procés. Es tracta de màquines molt cares que permeten que un sol operari treballi dins d'una cabina i talli els arbres marcats.

A més, la màquina també divideix el tronc en diferents parts iguals per tal que sigui més fàcil de transportar i de vendre. En pocs minuts es pot netejar tot un bosc eliminant els arbres que estan malalts i morts i d'altres necessaris per esponjar els boscos i garantir un creixement sostenible. A més, els operaris poden posar la calefacció o l'aire condicionat dins de la cabina i no corren tants riscos per fer-se mal.

Però més enllà de la comoditat que aporta als treballadors, les empreses que s'encarreguen de la gestió forestal celebren les subvencions del Govern perquè ara la maquinària els permet rendibilitzar la feina. Fins ara, tallar un arbre mort no sortia a compte perquè la fusta només es pot fer servir per a calderes de biomassa i això suposa vendre la fusta a un preu menor.

La fusta d'arbres vius és apta per a portar a les serradores on, a la demarcació de Girona s'aprofita principalment per construir-ne palets de transport. Girona compta amb un pes important de les empreses logístiques pel seu posicionament estratègic perquè és la porta d'entrada al continent europeu per a la península. Per això les empreses de la zona utilitzen molts palets que els facilita el transport de les mercaderies i és aquí on les serradores tenen una oportunitat laboral.

Amb les subvencions catalanes, la idea és maximitzar la rendibilitat econòmica de les empreses perquè aquestes generin més oportunitats de feina i també captin el talent que a vegades marxa a altres països on hi ha més política de gestió forestal.