Maria Martí era una jove pastora de cabres de Queralbs, al Ripollès. Amb el temps, es va casar i va anar a viure a Planoles, on va crear la família. Dècades més tard, i malgrat que els descendents s'hagin anat escampant pel territori, Cal Tià continua sent la finca familiar i és el lloc on els nets i besnets tornen tot sovint. "La Maria Martí, com moltes persones de muntanya, era ferma, treballadora i amb un cor molt gran", recorda a l'ACN Joan Miquel Jaume, un dels nets i cofundador del celler. "Aquest vi és un homenatge a aquest tipus de persones que, de forma silenciosa, treballen i lluiten per conservar el territori", afegeix. Amb un cupatge de riesling i garnatxa blanca, el vi s'està començant a comercialitzar pel Ripollès i la Cerdanya.