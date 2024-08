El Mercat d'Olot promou els productes de «qualitat» i «proximitat»

Durant el curs 2023-2024 la Plaça Mercat d’Olot va acollir més de 20 tallers i visites d’estudiants d’educació infantil, primària, ESO i cicles formatius dels centres d’Olot i d’arreu de la Garrotxa. Es tracta d’unes activitats que els han permès conèixer «els productes de proximitat i qualitat que s’ofereixen al Mercat i les possibilitats de l’Aula de Tast», asseguren des de l’Ajuntament.

A diferència d’altres edicions, on els i les participants feien una visita, coneixien els placers, veien un audiovisual i posaven en comú i debatien sobre la seva experiència, aquest curs han decidit enfocar-se més en els productes locals, i per això els infants i joves han fet activitats que els han permès descobrir la gastronomia garrotxina.

Els Tallers

Els tallers s’han distribuït per edats. D’una banda, segons expliquen des de l’Ajuntament d’Olot, els infants d’i3; i4 i i5 han pogut conèixer la «varietat d’aliments existents a la Plaça Mercat» i, cistell en mà, han pogut adquirir els productes necessaris per fer un brou per les seves famílies amb l’ajuda de la cuinera Anna Dulot.

En el cas de l’alumnat de 1r a 6è de primària, els participants han pogut preparar uns macarrons (amb carn i vegetarians) després de conèixer els «productes frescos» del Mercat d’Olot, les parades existents i l’Aula Tast. Pel que fa a l’alumnat d’ESO i cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior, s’ha portat a terme la sessió «Som el que mengem?»; un taller de cuina que ha permès que els joves s’aproximessin a les diferents parades alhora que els donava eines i claus per preparar una tapes o uns plats «100% garrotxins».

Recursos educatius

Aquestes propostes formen part dels Recursos Educatius que ofereix l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot. Asseguren que tenen la «voluntat de formar els infants i joves alhora que donaen a conèixer i valoren la producció agroalimentària del territori i de l’àmbit rural, els processos de transformació dels productes que s’adquireixen, els productes que s’hi elaboren, el paisatge de la zona i l’impacte que té el consum d’aquests en l’economia i tradicions del territori».

La Plaça Mercat d’Olot es troba a l’illa que fan els carrers Mulleres, doctor Fàbrega, Anton Llopis i carrer del Mercat i, segons la seva pàgina web, «és un punt de referència per a molts ciutadans i ciutadanes», per la «qualitat, diversitat i proximitat dels productes que s’hi venen». Entre les diverses parades hi ha de peix, bacallà, vedella, xai, cabrit, aviram, fruites i verdures, làctics, cuits, fruita seca, pa i pastes, entre d’altres. Segon ells, un 40% dels placers són productors.