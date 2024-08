Més de 600 persones visiten l’Arqueoparc Coves de Serinyà al juliol

El nou espai museogràfic de l’Arqueoparc Coves de Serinyà va arrencar el primer mes de visites guiades superant les 600 persones, segons el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. La nova etapa del Parc Arqueològic, després de les obres de l’edifici principal i de la nova museografia, va iniciar-se el passat 2 de juliol i, fins al 31, va registrar 533 visites, «a les que s’han de sumar les més de 100 persones que van assistir a la jornada de portes obertes el passat 20 de juliol, dia en què va tenir lloc l’acte de presentació institucional», asseguren des de l’ens.

Durant el mes de juliol, i ara a l’agost, l’Arqueoparc Coves de Serinyà ofereix 4 visites guiades de dimarts a diumenge. Segons explica el Consell Comarcal, l’afluència de visites al recinte ha anat creixent a mesura que passaven les setmanes «fins a arribar a les prop de 650 persones que han passat per l’Arqueoparc durant el juliol».

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, valora molt positivament aquestes xifres «que posen de manifest que la nova museografia, sumat a l’atractiu que de per si tenen les Coves de Serinyà, són un pol d’atracció per un tipus de turisme familiar». Per la seva banda, el conseller de les Coves, Sergi Planagumà ha volgut destacar que «aquestes dades demostren que el públic tenia ganes que els jaciments i l’equipament estiguessin oberts al 100%». Castañer i Planagumà han coincidit en el fet que ara cal que totes les administracions «continuem apostant per aquest espai on s’hi ha fet una gran inversió, per tal que aquesta xifra de visitants es pugui consolidar».