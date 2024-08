La tempesta sorprèn dues joves fent paddle surf a Llançà i s'activa un dispositiu de recerca

El temporal de pluja, calamarsa, vent i mala mar que va afectar aquest dimarts a les comarques de Girona va fer mobilitzar els efectius d'emergències per diversos successos.

Un dels casos va ser a Llançà cap a les cinc de la tarda i va portar força feina a la Policia Local, els Bombers i Salvament Marítim.

Tot va començar perquè va començar a caure pedra i a fer tempesta marítima i des del servei de socorrisme de la platja del centre de Llançà van alertar Salvament Marítim que arran del fort vent hi havia caiacs bolcats, alguns problemes amb windsurfistes i banyistes.

Arran d'això es va activar l'helicòpter Helimer 207 que va sobrevolar la zona per confirmar que tothom estava sa i estalvi i que havia pogut sortir de l'aigua. Al mateix temps a la zona s'hi van desplaçar els GRAE subaquàtics dels Bombers. Quan tot semblava tranquil, una escola de windsurf va alertar que hi havia dues joves que havien llogat els estris per fer paddle surf que no havien tornat el material i no se les trobava per enlloc.

Arran d'això, Salvament i Bombers van estar buscant per terra i mar a les dues noies. Finalment, van ser informats que ambdues havien aconseguit parlar amb elles i que es trobaven amb una cala on s'havien pogut refugiar, indiquen els Bombers. Ambdues no van necessitar cap assistència sanitària i tot va quedar finalment amb un ensurt. Cap a un quart de deu de la nit es va poder desmuntar el dispositiu de recerca.

52 incidències

Durant el dia d'ahir, els Bombers van treballar en 52 incidències entre les dotze del migdia de dimarts i fins aquest dimecres a les 8 del matí a la Regió de Girona. La major part dels avisos va ser per caigudes d'arbres i branques enmig de carreteres i carrers.

Salvament Marítim de la seva banda, en diversos casos amb ajut dels Bombers, també van haver de treballar en rescats marítims. Sobretot perquè algunes embarcacions van quedar varades o encallades en punts de roques, com aquesta nit passada, a les Illes Formigues a Palamós. En aquest cas, una motora ha acabat remolcada per la Salvamar Sirius, sense problemes, indiquen des del cos d'emergències. Al Port de la Selva també va haver-hi molts problemes amb embarcacions i Protecció Civil juntament amb Salvament hi van haver d'actura en ser sorpreses moltes embarcacions pel temporal.

Més pluges a la vista

De cara a les pròximes hores, s'espera una tongada de tempestes més fortes que les de dimarts. Hi ha previsió de més de 40 litres en mitja hora en zones de l'Empordà. Fet que ha va provocar que Protecció Civil ja activés ahir el pla INUNCAT en fase d'alerta. L'ens demana extremar la prudència per la previsió de pluges.

La situació d'inestabilitat es mantindrà durant els pròxims dies en àrees de la província.