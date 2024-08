Les empreses dedicades a la gestió forestal de la demarcació de Girona enfilen el camí de la mecanització per ser viables econòmicament. El 2022 el Govern va destinar 2,35 milions d'euros en subvencions per a comprar màquines a les comarques gironines, convertint-se en la demarcació que més fons va rebre de tot Catalunya. Es tracta de buscar un model similar al d'altres països europeus en què una sola màquina talla l'arbre i el divideix en parts iguals. Això estalvia temps i mà d'obra, al mateix temps que ofereix més seguretat laboral als treballadors. Els empresaris asseguren que la sequera ha mort molts arbres i això redueix el volum de fusta apta per vendre a un bon preu.