Cues quilomètriques en carreteres d'accés a la Costa Brava i a la Jonquera

Algunes carreteres que desemboquen a poblacions la Costa Brava van plenes aquest dijous al migdia.

Des de les onze del matí s'han començat a detectar les primers retencions. Hi ha cues quilomètriques en diverses comarques i entre les més destacades hi ha quatre quilòmetres de longitud de retencions. Aquest és el cas de la GI-641 entre Torroella i l'Estartit i la C-63 a Lloret de Mar. També hi ha retencions que oscil·len entre els dos i tres quilòmetres a la GI-614 a Cadaqués, la GI-682 a Tossa de Mar, a la GI-600 a Blanes, a la C-35 a Llagostera i a la GI-623, a l'Escala.

També va carregada l'N-II a la Jonquera, en concret, s'hi registren retencions de dos quilòmetres.

S'ha de tenir en compte que avui és dia festius i molts gironins aprofiten per anar a la costa. Però sobretot, que hi ha un pont de quatre dies -que ha començat el 15 d'agost- i entremig de tot això, un anar i venir de vehicles perquè és operació sortida i tornada. I és que molts ciutadans que tornen o comencen vacances per la segona quinzena d'agost.