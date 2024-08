Els Mossos sancionen sis vaixells en menys de tres hores en una Costa Brava saturada

Les embarcacions també saturen aquest estiu les aigües de la Costa Brava i amb elles les infraccions i les excuses més diverses que escolten els Mossos de la Unitat Marítima amb base a Palamós per evitar unes sancions en augment, com mostra que el passat dimarts, en menys de tres hores, denunciessin mitja dotzena de vaixells.

La Costa Brava, els 214 quilòmetres de litoral que hi ha entre Blanes i Portbou, està saturada amb 15.000 dels més 32.200 amarratges que hi ha a Catalunya.

Segons xifres facilitades per la Generalitat, entre 2000 i 2023 es van matricular o van inscriure a Girona 13.572 embarcacions i, actualment, de les 130 empreses de lloguer de vaixells i motos aquàtiques en funcionament que hi ha al litoral català, 72 ho estan al gironí.

El càlcul apunta que més de 1.500 barques naveguen per aquestes aigües diàriament, amb el perjudici que comporta per a flora, fauna i el mateix medi. Per això, tant policies com ecologistes demanen una major i millor regulació per evitar més danys sobre els fràgils ecosistemes litorals, sobretot de posidònia.

Als Mossos, els preocupen especialment les empreses de lloguer de vaixells que no sol·liciten cap titulació i ofereixen embarcacions de fins a 15 cavalls de vapor (CV) i 4,5 metres d'eslora, que poden transportar mitja dotzena de persones. També les que lloguen motos aquàtiques, perquè són les que poden provocar més incidents.

""Hi ha molta gent que no en sap res, del mar"

"Hi ha molta gent que no en sap res, del mar", afirmen els agents consultats, que alerten del perill i posen exemples com el de gent que es posa tota a proa per emular la imatge icònica de la pel·lícula Titànic "i si hi ha un excés de pes els entra aigua".

El diumenge 11 d'agost, van haver de remolcar a port tres embarcacions, una d'elles en plena zona de bany, que va acabar sobre les roques. La casuística és variada i va des dels tripulants que es posen tots a un costat de la barca a fer-se una selfie i bolquen, als que se'ls para el motor i no saben posar-lo de nou en marxa.

Un altre cas és el d'una embarcació de nou metres d'eslora amb nou persones a bord que Salvament Marítim va haver de remolcar el 13 d'agost en quedar-se sense combustible.

40 denúncies a l'estiu

Els Mossos d'Esquadra ja acumulen una quarantena de denúncies per diverses infraccions aquest estiu i fins i tot van arribar a imposar sis sancions en només tres hores.

D'aquestes sis embarcacions, tant de propietat com de lloguer, tres eren a Cala Senià (Palamós) diversos metres dins de la zona delimitada de bany i dues més a Cap de Planes entre Mont-ras i Palamós, mentre que la darrera fondejava a la platja Fonda, a Begur.

Quan els agents comuniquen als patrons de les embarcacions que seran denunciats, es troben amb tota mena d'excuses com altres barques eren al lloc, que no se n'havien adonat o com va passar aquest dimarts, quan van denunciar una parella i la dona els va dir als agents que "desconeixia aquesta normativa".

També van denunciar, a prop d'una zona vedada de pesca de Ses Negres, a Begur, un home en una moto aquàtica que circulava a menys de 50 metres en paral·lel a la costa, cosa que la normativa prohibeix, i tampoc portava la reglamentària armilla salvavides.

Les denúncies es fan arribar a Capitania Marítima de Palamós, que determina la quantia de la sanció en funció de si considera la infracció lleu, greu o molt greu. Els agents aporten les proves, el posicionament exacte de l'embarcació, la foto i una descripció de la infracció que inclou si ha provocat risc en banyistes o algun altre tipus d'agreujant.

Una altra denúncia d'aquest estiu ha estat a tres joves de Barcelona que passaven les vacances a Calella de Palafrugell i als quals van trobar pescant sense documentació de llanxa ni títol de patró en una zona de veda com la de Ses Negres a Begur.

El relat d'actuacions dels Mossos passa també per la detenció del pilot d'una moto aquàtica a la zona de platges amb xiringuitos de Roses, que va fugir quan li van sol·licitar documentació, va envair una zona de bany, va acabar a la carrera per la sorra i, finalment, va ser detingut per un agent dels Mossos.