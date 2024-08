Els rescats i recerques es moderen a Girona i els Bombers demanen precaució per evitar accidents a muntanya

Els Bombers de la Generalitat no paren de fer salvaments al medi natural -rescats i recerques- i se'ls pot veure aquests dies fent sobretot rescats de muntanya i en punts de la Costa Brava.

Enguany les xifres mostren que aquest tipus de serveis s'estan moderant, n'han realitzat 283 des de principis d'any i fins al 6 d'agost. Això suposa una lleu reducció del 4,39% respecte a l'any passat (296). Pel que fa a l'any passat, el 2023 va tancar amb un total de 507 a la Regió d'Emergències de Girona -no s'inclou la Cerdanya-. Així doncs, els 283 salvaments al medi natural que els Bombers han executat enguany ja suposen més de la meitat (55%) del total de l'any passat.

Davant de les xifres, que són similars al global de Catalunya, des del cos d'emergències fan una crida a extremar les mesures de seguretat en la pràctica de tota mena d’activitats al medi natural i sobretot per evitar accidents de muntanya, que és on es desplacen més a fer serveis. Ho fan coincidint amb el pont del 15 d’agost que com és habitual suposa més mobilitat i en conseqüència, més activitats al medi natural. Això també repercuteix normalment amb què s’incrementin, també, els serveis dels Bombers de la Generalitat per atendre rescats i recerques de persones al medi natural.

El Baix Empordà, líder

Fent una anàlisi de la distribució dels salvaments al medi natural que s'han fet des de principis d'any a Girona es pot comprovar com les comarques amb més activitat van ser la del Baix Empordà, amb 63; l'Alt Empordà, amb 56 i el Ripollès, amb 54.

Els GRAE tenen una base a Olot i no paren de moure’s arreu de la geografia. Cal destacar que el 66,7% de tots els salvaments al medi natural que van realitzar els Bombers van ser rescats de muntanya (189). Les comarques que van acumular més sortides per aquesta mena de servei són les del Ripollès (40) i el Baix Empordà, amb 3.

L’altre tipus de servei al medi natural que va comportar més feina al cos d’emergències és el rescat o recerca en medi marítim amb 37 sortides, és un tipus d'actuació que va a l'alça en els últims anys. Aquí l'Alt i el Baix Empordà es reparteixen la major part dels serveis, amb 15 en cada comarca.

La tercera actuació més freqüent dels Bombers en aquest àmbit és la recerca o rescat de persones perdudes o desaparegudes. Han hagut d'actuar en 36 casos enguany. Aquí sovint han de buscar boletaires, gent d’edat avançada que té algun problema de salut, però també, persones que es desorienten fent una travessa a muntanya. La comarca que els ha representat més activitat és el Baix Empordà, amb vuit actuacions.

Des de l’any passat, els Bombers han introduït dues noves codificacions en salvaments al medi natural. Una són els acompanyaments de persones perdudes i enguany se n'han fet 10. L’altre tipus de servei és el guiatge de persones perdudes, que succeeix quan una persona perduda és adreçada per bombers fins a un lloc conegut i segur de manera remota. Enguany s'ha implementat en un cas. Aquests sovint es fa des de les sales de control i amb la ubicació que envia la persona amb problemes.

Precaució al medi

Els Bombers recorden la importància de tenir presents els consells de seguretat per evitar sobretot accidents de muntanya, que és el servei més freqüent al qual atenen. Aquests impliquen consultar la previsió meteorològica, especialment després de les tempestes recents i les que es preveuen fins divendres en diferents punts del país, i planificar l’activitat que volem realitzar, tenint en compte els horaris i el recorregut previstos, i també la nostra preparació física i tècnica, ajuda a disminuir els riscos i a evitar accidents a la muntanya. També destaquen que cal seguir cinc premisses bàsiques: Pensa, Planifica, Forma’t, Equipa’t i Minimitza Riscos. En cas de patir un accident, cal avisar al telèfon d’emergències 112 i demanar ajut, informen en un comunicat.

Respecte al medi

Per la seva part, els Agents Rurals fan una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural. Des del Cos d'Agents Rurals es recorda que està prohibit fer ús de fogons de gas i fer barbacoes en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolten. També cal respectar la senyalització, els camps de conreu, els passos ramaders i la fauna salvatge. En cas de portar gos, cal portar-lo lligat per no molestar a les altres persones i els ramats.

Pel que fa a la circulació motoritzada, cal circular amb prudència, a la velocitat permesa i sempre dins la pista forestal. La velocitat màxima en pistes forestals és de 30 km/h. S’ha de tenir en compte que no està permesa la circulació a motor camp a través, senders o pel llit dels cursos d’aigua. Els aparcaments s’han de realitzar dins les zones habilitades o en un lateral de la pista forestal sempre que no impedeixi el trànsit d’altres vehicles del veïnat o emergències.

Des d’Agents Rurals es fa una crida a gaudir dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural. El cos operatiu recorda que sempre que se surt a gaudir de la natura cal deixar el bosc net i endur-se qualsevol deixalla que s’hagi pogut generar, indiquen en nota de premsa. En cas d’observar una conducta irresponsable recorda que cal trucar al 935617000 o al 112.