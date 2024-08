ERC reclama solucions per al mur del Pla del Roser de Sant Joan de les Abadesses

El Mur del Pla del Roser de Sant Joan de les Abadesses va patir dues esllavissades, en el tram existent entre el carrer Vidabona i els habitatges de Can 18. Segons Esquerra Republicana la primera es va produir el dia 21 de juny i, la segona, el 2 d’agost.

Des d’ERC expliquen que les afectacions que es van produir a causa del primer esfondrament es preveia resoldre «mitjançant la modificació de crèdit de 25.529 euros, aprovada per unanimitat del plenari municipal el passat 25 de juliol». Malgrat tot, asseguren que l’esllavissada del dia 2 d’agost, que es va produir en el mateix punt, ha tingut unes «conseqüències i afectacions molt més importants i, fins i tot, ha obligat a reallotjar part dels veïns».

Per aquesta raó, el grup municipal demanava en un comunicat a l’equip de govern de Sant Joan les Abadesses que «s’anticipi a noves afectacions del Mur del Pla del Roser i, a més d’arranjar el sector afectat, impulsi un estudi geotècnic i de prevenció i estabilitat de talussos de la totalitat del mur per evitar possibles nous despreniments de terra i garantir l’estricta seguretat del mur».

En aquest mateix comunicat, a més, ERC reclamava que ja fa un any que demanen que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses realitzi «un estudi i les accions necessàries per arranjar la totalitat del Mur del Pla del Roser, al límit sud del carrer Vidabona». Segons el partit, l’any 2023 van aparèixer «diverses esquerdes longitudinals i un abombament destacable a la part superior- que s’han aguditzat - que indicaven un possible moviment de terres». Des d’Esquerra Republicana asseguren que això va causar preocupació als veïns i que ells ho van traslladar a l’equip de govern i que «malgrat les evidències i la preocupació, en la sessió plenària del dia 27 de juliol de 2023 l’equip de govern va afirmar que es durien a terme els estudis pertinents, però aquests encara no s’han efectuat. Al mateix temps, es demana la màxima celeritat amb les obres de millora actuals per tal d’afectar el mínim possible la circulació del conjunt de veïns».

Des de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses asseguren que des del moment en què es va produir l’esllavissada han actuat de forma «ràpida i contundent». El consistori explica que es va tramitar un expedient d’urgència per poder atendre l’esfondrament i que, actualment, estan treballant en aquest punt, que s’està fent de formigó, ja que abans era un mur de pedra.