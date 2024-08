La província de Girona suma 228 treballadors públics més en l’últim any

Les comarques gironines han sumat 228 nous treballadors públics al llarg de l’últim any. Es tracta d’un creixement que s’ha degut, sobretot, a la suma de nous empleats a la Generalitat -l’administració amb més personal a la província-, ja que en el cas de l’administració estatal la xifra pràcticament s’ha mantingut igual i, pel que fa a les administracions locals (ajuntaments, consells comarcals i Diputació), la xifra s’ha reduït entre gener de 2023 i gener de 2024.

Segons l’última edició del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques, que publica de forma semestral el Ministeri per a la Transformació Digital i de Funció Pública i que en aquesta ocasió recull dades de gener de 2024, en aquests moments a les comarques gironines hi ha 41.059 treballadors públics. Es tracta de 228 més que en el recompte de gener de 2023, quan la xifra se situava en 40.831. En tot cas, es tracta d’un nou rècord de la sèrie històrica d’ocupació pública a la demarcació, que no ha deixat de créixer al llarg dels últims anys.

L’administració que més personal té a la província és la Generalitat, que suma 26.967 empleats (més de la meitat del total). Això s’explica perquè inclou serveis com la salut, l’educació o la seguretat (Mossos d’Esquadra), que requereixen un gran volum de personal. Una xifra que segueix creixent, ja que l’administració catalana ha sumat 333 nous treballadors en aquest període, ja que el gener de 2023 en tenia 26.634.

En segon lloc es troben els treballadors de les administracions locals. Segons les últimes xifres, sumen 11.490 persones a les comarques de Girona, el que significa 106 menys que el gener de 2023, quan eren 11.596.

I finalment, l’administració que menys efectius té a les comarques gironines és la de l’Estat. En aquests moments, disposa de 2.602 empleats a la província, només un més que el gener de 2023. De fet, en diverses ocasions els sindicats (sobretot el CSIF) s’han queixat de la falta de personal de l’Estat a la demarcació i dels problemes que això comporta, des de la gestió d’expedients de l’Oficina d’Estrangeria (és a dir, relacionats amb la immigració) fins a Trànsit. De fet, malgrat que el volum total de treballadors de l’Estat a Girona s’ha mantingut estable durant el darrer any, en conjunt el nombre d’empleats d’aquesta administració s’ha reduït en 600 efectius (prop d’un 20%) al llarg de l’última dècada.

Pel que fa a la distribució d’aquests efectius estatals, la meitat (un 50,07%) treballen per a les Forces Armades i Cossos de Seguretat de l’Estat, el que significa 1.303 persones. Es tracta d’una xifra molt similar a la dels treballadors administratius (1.230 efectius, que suposen el 47,3% del total). Finalment, el personal destinat a jutjats i tribunals per part de l’Estat són 69 persones (2,65%).

Més dones a la Generalitat

El Butlletí del Ministeri també ofereix dades de treballadors per gèneres, fet que permet comprovar que la Generalitat és l’administració més feminitzada a les comarques gironines, mentre que l’estatal és la que compta amb un major percentatge d’homes. A l’administració local la diferència no és tan abismal, però hi ha una majoria de dones.

Així, dels 26.967 treballadors que té el Govern català a les comarques de Girona, n’hi ha 18.248 (és a dir, gairebé un 68%) que són dones, mentre que els homes només representen el 32% restant. Aquesta diferència tan gran es pot explicar, en part, perquè alguns dels serveis públics que depenen de la Generalitat, com ara l’educació o la infermeria, estan altament feminitzats.

En canvi, a l’administració estatal passa just el contrari. Dels 2.602 empleats que depenen del Govern espanyol a la província, només n’hi ha 938 (36%) que són dones. El 64% restant (1.664) són homes.

Finalment, en el cas de l’administració local, la balança, tot i ser més equilibrada, també es decanta cap a les dones. En aquest cas, les treballadores representen un 56,2% del total (hi ha 6.457 dones), mentre que els homes suposen el 43,8% restant.

Metodologia actualitzada

L’any passat, el Ministeri va actualitzar la metodologia per a fer el recompte de treballadors públics, ja que per primera vegada va incloure el personal temporal amb contractes inferior als sis mesos de durada i als empleats en formació o pràctiques, que fins llavors no s’havien tingut en compte. Segons el Ministeri, aquest canvi en la metodologia es va realitzar amb «l’objectiu de proporcionar una imatge global de l’ocupació pública». Això va fer aflorar, a les comarques gironines, gairebé 3.400 treballadors que fins llavors no s’havien tingut en compte. D’aquesta manera, entre juliol de 2022 i juliol de 2023 -un cop emprada la nova metodologia-, la xifra de treballadors públics a Girona va créixer un 9,1%, un increment molt similar al que es va produir al conjunt de l’Estat, que va ser del 8,6%.

En aquests moments, doncs, les categories professionals que el Ministeri té en compte a l’hora d’elaborar el recompte són el personal funcionari de carrera, el personal estatuari dels Serveis de Salut, el personal laboral i altres tipus de treballadors, categoria que inclou el personal eventual, els funcionaris interins, el personal funcionari de places no escalafonades, el personal funcionari en formació o pràctiques (un cop els aspirants hagin superat les proves selectives) i el personal en formació o pràctiques (gent que treballa per adquirir coneixements durant els seus estudis universitaris o formació professional) .

D’altra banda, el Ministeri assenyala que també s’ha realitzat una simplificació de fonts administratives, concretament en la part relativa a les dades de personal de les universitats públiques. En canvi, des de l’edició de gener de 2023 el Govern estatal va creure oportú deixar de publicar les dades relatives al personal del Poder Judicial i del Ministeri Fiscal, per entendre que no s’han de computar dins del personal de les administracions públiques, al considerar que formen part del Poder Judicial i per tant les seves dades s’han de localitzar al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.

