Nova crida a la població per poder mantenir les reserves de sang

L’associació Donem Girona, en col·laboració amb el Banc de Sang, fa una crida a la població a donar sang per combatre la baixada de reserves i donacions que hi ha a l’estiu. «Quan les temperatures pugen, les reserves de sang baixen. Et necessitem», expliquen des del Banc de la sang.

Hi ha previstes unes 274 donacions diàries de mitjana entre els dies 15, 16 i 17 d’agost, segons les previsions de donacions diàries que es publiquen a la pàgina oficial del Banc de Sang. Una quantitat molt allunyada de les 1.100 donacions de sang diàries que es requereixen per cobrir les necessitats dels malalts dels hospitals de Catalunya.

Per aquest motiu, Donem Girona, que està formada per pacients trasplantats, donants, persones sensibilitzades amb la donació i professionals de la salut — i que està liderada per la doctora Masnou, coordinadora de donació i trasplantament de l’Hospital Trueta— celebrarà la primera donació de sang a la fresca a la plaça independència de Girona el 5 de setembre, ja que sense la donació de sang no hi ha trasplantament d’òrgans. «Donem Girona té com a missió conscienciar i visibilitzar la importància de la donació d’òrgans i teixits», expliquen des de l’associació. «Aquest esdeveniment és una nova mostra del seu compromís amb la societat gironina, promovent la donació de sang des de l’agraïment i la solidaritat», afegeixen.

El cartell de Donem Girona / Donem Girona

L’esdeveniment es farà de cinc de la tarda fins a les deu de la nit, un horari innovador, ja que és la primera vegada que es farà a la fresca a Girona, i comptarà amb la participació de Girona Centre Eix Comercial i els ciclistes de Trekbikes. «Aquesta col·laboració va sorgir perquè buscàvem un col·lectiu que pogués funcionar amb la donació, amb això hem aconseguit involucrar en la donació el comerç de Girona i també els ciclistes», explica la presidenta de l’associació gironina, Marta Gubau. Tanmateix, Gubau no descarta organitzar més donacions de sang a les comarques gironines: «De moment no estem organitzant més donacions, però si tot va bé, perquè no fer-ho?», apunta.

«La jornada per donar sang a la fresca va sorgir d’una idea de fer una donació per un aniversari i aconseguir tantes donacions com anys té la nostra companya (50), al final, i en col·laboració amb el Banc de sang, ha derivat en una donació a la fresca en un lloc emblemàtic i cèntric de la nostra ciutat», detalla per la seva banda el secretari de l’associació, Pedro Valle. «Esperem que vinguin moltes persones i ens ajudin a omplir les reserves de sang, que per aquestes dates són molt minses», remarca Valle.

D’altra banda, l’associació també es dedica, entre altres activitats, a fer xerrades sobre la importància de les donacions i la visibilització dels trasplantaments: «Creem espais de pensament per a quan la gent arribi al final de la seva vida pugui tenir clar quina és la seva voluntat amb els òrgans i teixits i ajudar a descarregar aquest pes a la família», explica la presidenta. «D’aquesta manera, les famílies es poden centrar en el seu dol en lloc d’estar fent l’esforç d’empatitzar amb una altra persona que està esperant aquests òrgans per seguir amb vida», conclou Gubau.