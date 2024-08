Retencions quilomètriques a l'AP-7 i l'N-II a la Jonquera i en vies per anar a la costa

Matí complicat sobretot als vehicles que circulen per la zona fronterera de la Jonquera.

Els que volen anar en direcció França han de tenir molta paciència perquè hi ha retencions a l'AP-7 que superen els 8 quilòmetres de longitud. Hi ha vehicles aturats ja abans de la Jonquera -a Agullana- i a banda, l'N-II també va molt carregada. En aquesta via s'acumulen tres quilòmetres de circulació lenta per la població fronterera.

A aquesta situació força caòtica a la frontera, segurament de molts vehicles que segueixen de Pont, però d'altres que volen emprendre l'operació sortida de vacances o la de tornada cap a casa.

Novament, hi ha problemes per circular en vies que condueixen cap a poblacions de la Costa Brava. Com va passar dijous, n'hi ha per diversos punts de la província. Aquí les retencions van dels dos a quatre quilòmetres de longitud. Entre les carreteres més afectades hi ha la GI-600 entre Blanes i Tordera; la GI-614 entre Roses i Cadaqués i la C-63 a Lloret per anar cap a les platges, segons el Servei Català de Trànsit.