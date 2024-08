El temporal augmenta el cabal dels rius gironins i els pantans estan millor que fa un any

El temporal que ha colpejat les comarques gironines durant les últimes 72 hores ha deixat ruixats i nivells d’aigua acumulada destacables en diversos punts de la província, com els 94,5 mm de pluja que va recollir el poble de Cassà de la Selva. Altres municipis van experimentar nivells de pluges per sobre dels que havien conegut els darrers anys; acompanyades de llamps i bassals a carreteres, que van comportar talls i cues en diversos punts durant els dies de pluja. També va incrementar el cabal de rius i rieres, provocant alguns desbordaments i inundacions i deixant les aigües tèrboles i remogudes, tant a rius com al mar.

Laura Teixidor

L’episodi de precipitació dels darrers dies va ser provocada per l’arribada d’un solc a nivells mitjans i alts de la troposfera que va creuar la península Ibèrica d’oest a est. El solc va acabar formant una DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) aproximadament sobre Catalunya. La corresponent circulació ciclònica va acabar provocant que, després de les pluges de dimarts i dimecres al prelitoral i l’interior, dimecres al vespre la precipitació arranqués de mar cap a terra a la Costa Brava.

Tant dimarts com dimecres el temporal va anar acompanyat de tempestes amb llamps. A les comarques gironines la presència de llamps va destacar dimarts al Pla de l’Estany amb 168 llamps i a la Garrotxa amb 147 i, dimecres a la Selva amb 172 llamps i al Gironès amb 130.

Dos bombers passegen per una riera desbordada a Cassà de la Selva / Imatge cedida a l’ACN per l’Ajuntament de Cassà de la Selva / ACN / ACN

Aigua acumulada

Els tres dies de ruixats han deixat acumulacions de precipitacions destacables a les comarques gironines. La més important és la de Cassà de la Selva que ha acumulat 94,5 mm d’aigua de pluja durant les tres jornades. El dia més intens pel municipi va ser dimecres, quan va registrar uns nivells de precipitacions que no veia des del temporal «Glòria» el 2020 i va superar el llindar de pluja torrencial, amb més de 40 mm d’aigua acumulada en 30 minuts. Altres municipis que van registrar un alt nivell de precipitacions acumulades aquests dies van ser Fornells de la Selva amb 76,8 mm i Vilobí d’Onyar amb 54,9 mm, on el dia amb els aiguats més importants va ser dimecres, o Banyoles amb 46,7 mm i Anglès amb 41,2 mm, que van registrar majors dades el dimarts.

Quant als pantans gironins, les pluges d’aquestes jornades no han tingut una afectació molt destacable. El pantà de Darnius-Boadella comptava, després dels aiguats, amb 12,52 hm³ d’aigua, el que equival a un 20,49% de la seva capacitat total. D’altra banda, el pantà de Susqueda registrava 95,55 hm³, un 41,01% del seu total. Ambdós embassaments disposen, però, de més quantitat d’aigua de la que tenien en les mateixes dates l’any passat. Avui fa un any, el pantà de Darnius-Boadella estava a un 18,80% de capacitat, un 1,69% per sota de l’actual, mentre que el de Susqueda es trobava en un 26,85%, un 14,16% menys que ara. Tanmateix, ambdós embassaments estan per sota les xifres de fa 5 i 10 anys.

Els cabals de rius i rieres també van notar l’augment d’aigua a les seves lleres. El Ter mantenia un cabal estable aproximat de 5 m³/2 abans del temporal d’aquests dies. Durant els episodis de ruixats, aquest va créixer fins als 6,6 m³/s i els 7,8 m³/s en diversos moments, arribant als 16,4 m³/s a les 18h del dimecres 14 com a punt màxim.