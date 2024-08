Cada any, a Catalunya cada llar llença 61 quilos d'aliments. Una xifra esfereïdora tenint en compte que el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat no para de créixer. Per combatre aquest fenomen, el Banc dels Aliments treballa des de fa 35 anys recuperant aquests productes, fent-los arribar a aquells que més ho necessiten i transformant-los en àpats saludables i potets de verdures o fruites, entre d'altres. Amb l'objectiu de potenciar aquest vessant de la seva feina, sovint poc coneguda, l'entitat ha posat en marxa una campanya per captar més empreses que vulguin cedir els seus excedents o col·laborar donant a aquests productes una segona vida. El 2023 el 60% dels aliments que va distribuir el Banc van ser recuperats.